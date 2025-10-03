Ученые в коричневом карлике обнаружили химическое соединение фосфин, которое и стало предметом споров о наличии жизни на Венере.

Коричневые карлики - это промежуточные космические объекты, открытые только в 1990-х годах. Они не являются достаточно большими, чтобы гореть так же горячо и ярко, как настоящие звезды, и обычно излучают теплый тусклый свет, пишет The Independent.

В новом исследовании, которое было опубликовано в журнале Science, группа астрономов сообщает об обнаружении удивительного вещества в коричневом карлике, известном как Wolf 1130C. Речь идет о химическом соединении, которое называется фосфин. Издание отмечает, что именно оно и стало предметом противоречивых утверждений о наличии жизни на Венере.

Объясняется, что наличие фосфина в турбулентной и непригодной для жизни атмосфере коричневого карлика свидетельствует о том, что наше понимание жизненного цикла этой небольшой, простой молекулы является неполным. Также эта находка ставит под сомнение идею о том, что ее можно считать "биосигнатурой" инопланетной жизни.

Как и настоящие звезды, коричневые карлики образуются в результате разрушения газовых облаков в космосе. Отмечается, что газ нагревается во время падения внутрь, но в коричневом карлике он никогда не нагревается достаточно, чтобы вызвать синтез водорода в гелий, который питает звезды.

Однако, если вес облака газа по крайней мере в 13 раз тяжелее Юпитера, оно нагреется достаточно, чтобы синтезировать несколько более тяжелый вид водорода, который называется дейтерий. Как указывается, этот синтез способен сжечь себя достаточно быстро в астрофизическом смысле, через 1-100 миллионов лет.

В материале отмечается, что коричневые карлики намного холоднее звезд. Поверхность крупнейших и самых молодых из них может достигать температуры до 2000 °C, но самые холодные из них имеют температуру, близкую к комнатной.

Издание объясняет, что когда тепло из ядра достигает поверхностных слоев коричневого карлика, оно излучается в космос преимущественно в виде фотонов инфракрасного света.

Примечательно, что за инфракрасными волнами трудно наблюдать с помощью наземных телескопов, но космические телескопы, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), имеют лучший обзор. Именно он позволяет ученым лучше рассмотреть коричневых карликов.

Указывается, что на Земле фосфин присутствует только благодаря жизни, поэтому он широко исследуется как потенциальный признак жизни. По этой причине, потенциальное его обнаружение на Венере было очень интересным.

Хотя, как говорится в статье, фосфин содержится в атмосферах Юпитера и Сатурна, никто не утверждает, что в облаках этих планет существует жизнь. Ученые понимают, как фосфин может образовываться и выживать в нижних слоях атмосферы этих планет. Затем он поднимается на поверхность, где быстро разрушается, но не раньше, чем как можно видеть его спектральный след.

Согласно некоторым моделям ученых, они должны видеть в молекулах коричневого карлика значительные количества фосфина. Но предыдущие наблюдения JWST, во время которых было исследовано 23 коричневых карлика с температурами от 100 °C до 700 °C, не обнаружили фосфина.

В то же время, недавнее наблюдение фосфина на коричневом карлике Wolf, когда температура составляла примерно 320 °C, очень хорошо соответствует моделям.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что Wolf 1130C является старым и содержит низкие концентрации металлов. Но они пока что точно не уверены, что это действительно так.

