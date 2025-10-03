В период с 2001 по 2024 год отражательная способность Земли заметно снизилась.

Земля отражает все меньше солнечного света, что имеет большое значение для понимания климатических изменений. Ученые заметили критические сдвиги в распределении энергии между северным и южным полушариями, пишет Daily Galaxy.

В своем новом исследовании команда ученых под руководством старшего технолога NASA по радиационным наукам доктора Нормана Лоеба провела 20-летний анализ, который зафиксировал снижения альбедо (характеристика диффузной отражательной способности поверхности) нашей планеты.

По словам исследователей, в период с 2001 по 2024 год отражательная способность Земли заметно снизилась. Это было более заметно в северном полушарии нашей планеты.

"Южное полушарие в среднем получает радиационную энергию в верхних слоях атмосферы, в то время как в северном полушарии наблюдается чистая потеря", - говорится в исследовании

Ученые объяснили, что дисбаланс солнечной радиации между полушариями усилился из-за атмосферных изменений. Они отметили, что передача энергии через океаническую и атмосферную циркуляцию происходят, но ее недостаточно для уравновешивания разницы между полушариями.

Исследователи добавили, что к такому "потемнению" приводит сокращение площади морского льда и снежного покрова. Эти поверхности отражают большую часть поступающей солнечной радиации, помогая поддерживать общий энергетический баланс Земли. По мере таяния северных ледяных шапок и сокращения снежного покрова обнажаются более темные поверхности, такие как вода и скалы, которые поглощают больше солнечного света и снижают общую отражательную способность.

Ученые предупредили, что такое, казалось бы, небольшое изменение имеет большое значение, поскольку влияет на энергетический баланс Земли в течение длительных периодов времени. Даже небольшое снижение отражательной способности может иметь усиливающее влияние на климатические тенденции, особенно в таких регионах, как Арктика.

