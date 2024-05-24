Открытие "Сан-Хосе" имело большое значение для Колумбии из-за находившихся на корабле культурных и исторических артефактов.

Колумбия начала начальный этап подводной экспедиции по исследованию испанского военного корабля, который затонул в Карибском море более 300 лет назад и, как полагают, содержит артефакты стоимостью в миллиарды долларов, права на которые являются предметом горячих споров.

Как пишет CNN, обнаруженный в 2015 году в водах у побережья портового города Картахена правительством Колумбии, Сан-Хосе часто называют "Святым Граалем кораблекрушений".

Считалось, что 62-пушечный трехмачтовый корабль – флагман и самый большой галеон испанского флота – перевозил золото, серебро, изумруды и другие ценные товары из рудников Потоси, Перу. Говорят, что он направлялся из Панамы в Колумбию, когда затонул с 600 людьми на борту 8 июня 1708 года во время сражения с британскими кораблями в Войне за испанское наследство.

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Первый этап экспедиции будет сосредоточен на фотографировании корабля с помощью "неинтрузивных" дистанционных датчиков, сообщил Колумбийский институт антропологии и истории (ICANH), добавив, что результаты первой экспедиции могут проложить путь для последующих исследований, которые позволят включают восстановление археологических материалов после кораблекрушения. Затем изображения будут использованы для составления инвентаря археологических находок на морском дне.

ICANH также объявила место открытия национальной "охраняемой археологической территорией", чтобы "сохранить его научную и археологическую ценность".

Исследователи говорят, что они также планируют использовать подводное судно с технологиями акустического позиционирования, а также аппарат дистанционного управления с различными датчиками и инструментами, которые смогут спускаться на глубину объекта.

"Это правительство делает нечто беспрецедентное… изучает затопление галеона как возможность понять историю и культуру", — заявил министр культуры Хуан Давид Корреа на пресс-конференции в Картахене, где также стартовала экспедиция.

Открытие "Сан-Хосе" имело большое значение для Колумбии из-за находившихся на корабле культурных и исторических артефактов, а также подсказок, которые они могут дать об экономическом, социальном и политическом климате Европы в начале 18 века.

Но это также спровоцировало многомиллиардную судебную тяжбу. Колумбия утверждает, что впервые обнаружила Сан-Хосе в 2015 году с помощью международных ученых.

Но их претензии были оспорены американской компанией по спасению морских судов Sea Search-Armada (SSA), ранее известной как Glocca Morra, которая утверждает, что именно они обнаружили кораблекрушение в начале 1980-х годов.

SSA начала судебную тяжбу против колумбийского правительства в Постоянной арбитражной палате, утверждая, что оно имеет право на примерно 10 миллиардов долларов – половину оценочной стоимости сокровищ, затонувших в результате кораблекрушения. Правительство Колумбии оспаривает претензии SSA.

Согласно отчетам, опубликованным SSA, потеря "Сан-Хосе" и его груза вызвала финансовые трудности у торговцев по всей Европе и Новому Свету.

Новости археологии

Археологи нашли уникальный ящик с оружием на затонувшем корабле XV века у берегов Швеции, что пролило больше света на эволюцию морской войны в средневековой Европе.

Они оценили останки датского флагмана "Грибсхунден", или "Гриффин", который загорелся во время плавания в Кальмар в 1495 году и затонул в архипелаге Блекинге с сотней немецких наемников на борту.

Хотя подводный анализ корабля проводится с 2013 года, большая часть вооружения, связанного с его солдатами, ускользнула от детального изучения.

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