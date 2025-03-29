Даже если убрать гарнир в холодильник, он все равно может превратиться в яд.

Вместе с приготовлением основных блюд, таких как мясо или рыба, принято варить те или иные каши, готовить картофель, то есть, подавать гарнир. Один из популярных вариантов - вареный белый или коричневый рис. Оказалось, что даже с ним нужно быть осторожным.

Сколько можно хранить рис в холодильнике

Эксперты по безопасности и гигиене пищевых продуктов из High Speed ​​Training составили список самых опасных продуктов, остатки которых часто появляются в холодильниках людей. В серии роликов в своем Tik Tok эксперты объяснили, какие продукты можно оставлять "на потом", а какие лучше съесть сразу. Также они поделились советами, как именно хранить то, что вы собираетесь съесть позже.

В список опасных продуктов попал обычный вареный рис. В ролике сказано, что если оставить его при комнатной температуре или не охладить ее должным образом, споры, образовавшиеся при варке риса, могут размножаться и вырабатывать токсины.

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Специалисты из High Speed ​​Training говорят, что если оставить рис при комнатной температуре на слишком долгое время, это может привести к развитию пищевого отравления, поскольку бактерии, такие как Bacillus cereus, могут размножаться и вырабатывать токсины.

Опасность Bacillus cereus объяснили эксперты из Right as Rain при Медицинском университете Вашингтона:

"В отличие от сальмонеллы и кишечной палочки, которые являются пищевыми бактериями, приготовление или разогрев пищи не защитит вас от заражения Bacillus cereus, поскольку токсины устойчивы к нагреванию".

Это значит, что даже если вы тщательно разогреете гарнир второй раз, токсины останутся в еде.

В High Speed ​​Training рекомендуют единственный метод борьбы со спорами - быстрое охлаждение гарнира или его остатков. Это значит, что как только вы съели все, что хотели, а рис остыл до комнатной температуры, нужно переложить его в герметичный контейнер и убрать в холодильник. Употребить гарнир придется в течение 24 часов. В случае, когда вы понимаете, что за сутки не съедите остатки приготовленной еды, уберите ее в морозилку, тогда срок хранения увеличится до двух-трех дней. Эксперты уверены, что дело не в том, сколько можно хранить готовый рис в холодильнике, а в том, где он находился до того как был охлажден.

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