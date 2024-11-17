По словам Джейми Оливера, во время приготовления риса важно придерживаться нескольких правил.

Рис является универсальным гарниром, который идеально дополнит мясные и рыбные блюда. Однако иногда его не получается приготовить так, как нужно. Однако известный шеф-повар Джейми Оливер рассказал о методе, благодаря которому можно получить пушистый рис всего за 14 минут, пишет Express.

Для того, чтобы приготовить четыре порции риса басмати, сначала поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на сильный огонь, чтобы она закипела. После чего промойте 300 г риса в дуршлаге под холодной проточной водой в течение минуты, или пока вода не станет прозрачной.

Джейми Оливер отметил, что такой этап очень важен, ведь он "поможет предотвратить слипание зерен во время варки".

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После того, как вода закипит, добавьте рис и варите около 5-6 минут. После этого откиньте рис на металлический дуршлаг.

Затем влейте в кастрюлю примерно 2,5 см воды, поставьте ее на огонь и снова доведите до кипения, после чего уменьшите огонь до медленного кипения.

"Накройте дуршлаг фольгой или крышкой и поставьте его над кастрюлей. Дайте рису распариться в течение восьми-десяти минут; этот метод поможет довести его до готовности, отделив зерна и не переварив их", - уверяют в материале.

Когда все приготовится, рис можно подавать к столу. Если он еще не совсем готов, просто накройте его фольгой или крышкой, благодаря чему он будет оставаться теплым около 20 минут.

Кроме того, Джейми Оливер рассказал об альтернативном способе приготовления риса, а именно метод абсорбции. Для того, чтобы приготовить четыре порции, нужно залить одну чашку риса двумя чашками кипятка в кастрюле, добавив щепотку соли и перца.

"Накройте крышкой и варите на сильном огне примерно 8-10 минут, пока вся жидкость не впитается. Этот способ также позволяет добавлять ароматизаторы для улучшения вкуса", - цитирует издание слова Оливера.

Также он поделился методом приготовления коричневого риса. По его словам, этот рис готовить так же просто, как и белый.

Самое простое - это засыпать рис в кастрюлю, используя рекомендованное на упаковке количество и залить его водой. После чего накройте кастрюлю крышкой и оставьте вариться на медленном огне около 25 минуты или до полной готовности.

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