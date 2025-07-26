Возможно сам Колизей и является интересной достопримечательностью, но осмотреть его как следует вам не дадут.

Римский Колизей - одна из самых известных исторических достопримечательностей в мире. Каждый заядлый турист стремится хотя бы раз побывать там и увидеть это сооружение собственными глазами. Однако на самом деле этот опыт может быть разочаровывающим, пишет туристический обозреватель Business Insider Джои Хадден.

Журналистка вспоминает, что направлялась в Рим с восторженным нетерпением увидеть настоящий артефакт прошлого. Но ее эйфория от ожидания чуда вскоре сменилась растерянностью, разочарованием и общей грустью, когда она таки прибыла в Колизей.

Первые тревожные звоночки прозвучали еще на подходе к объекту.

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"Направляясь к Колизею, я заметила, что чем ближе я подходила к достопримечательности, тем люднее было на улицах. Из-за этого добраться до самой аттракции было сложно и неприятно", - пишет Джои Хадден.

Женщина специально купила более дорогой билет, чтобы войти на территорию исторической достопримечательности в обход большой очереди туристов, однако выяснилось, что столпотворение не только на входе в Колизей, но и внутри амфитеатра.

Как вспоминает журналистка, перед каждым более-менее интересным объектом внутри Колизея выстраивались небольшие очереди. Так же и у точек, где можно сделать хорошее селфи. В каждой такой очереди надо было отстоять по 5-10 минут.

"Ожидая своей очереди, я встала на цыпочки, чтобы увидеть Колизей над рядами голов, которые закрывали мне вид", - пишет женщина. Однако при росте 160 см ей мало что удалось разглядеть.

Кроме того, сильно испортили впечатление от памятника античной эпохи ремонтно-реставрационные работы, проходящие в Колизее. Повсюду видны строительные леса, из-за которых историческая достопримечательность напоминала обычную строительную площадку.

Наконец, еще один момент, который шокировал автора статьи и окончательно испортил ей общее впечатление от Колизея - это туалет на территории этой достопримечательности.

"Люди в очереди толкали друг друга вперед и спорили о том, кто первый в очереди. Одна женщина взяла всю свою туристическую группу и протиснулась в начало очереди, отрезав дорогу нескольким людям. Когда настала моя очередь идти в туалет, другая женщина толкнула меня вперед, как только освободилась кабинка, еще до того, как я успела сделать хоть шаг", - вспоминает Джои Хадден.

Другие рассказы туристов

Как писал УНИАН, в Германии есть город, известный своей пивной культурой, а также относительно низкими ценами. Один турист рассказал, почему стоит хотя бы раз здесь побывать, если вам интересна средневековая Европа.

Также мы приводили рассказ американки, которая посетила все страны Европы и назвала те, которые ей не понравились. Среди них - соседи Украины.

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