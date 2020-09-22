Осеннее равноденствие в 2020 году пришлось на 22 сентября.

Google американская корпорация, на главной странице своего поисковика разместила новый дудл. На нем изобразили гигантский воздушный шар яркого оранжевого цвета, на котором летит маленькая белка.

Это изображение на стартовой странице поисковика корпорация посвятила началу астрономической осени в Украине. Сегодня, 22 сентября, состоится осеннее равноденствие, когда продолжительность светлой и темной поры станет одинаковой.

В эти сутки началась астрономическая осень.

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После осеннего равноденствия, к которому Google выпустил новый дудл, продолжительность дня - светлой части суток - заметно уменьшается.

В 2020 году осеннее равноденствие состоится в 14.31 по киевскому времени.

Отметим, что осень в это время наступает только в Северном полушарии планеты. Для Южного полушария наступает долгожданное потепление после зимы — весеннее равноденствие.

Осеннее равноденствие 2020: что известно

Равноденствие знаменует наступление осени, более низких температур и более коротких дней для Северного полушария, в котором проживает около 90 процентов населения Земли.

Для Южного полушария это означает обратное: наступает более теплая погода и рассвет весны.

Солнцестояния и равноденствия — это результат наклона оси Земли: степени наклона планеты относительно Солнца. Ось, вокруг которой вращается Земля, не прямая — она наклонена примерно на 23,5 градуса. Из-за этого различные части Земли подвергаются большему или меньшему воздействию солнечного света, поскольку планета вращается вокруг Солнца.

Два времени в году, когда ось Земли не наклонена к Солнцу или от него, что приводит к тому, что солнечный свет равномерно поражает северное и южное полушария, — это равноденствия. В эти дни обе стороны планеты получают примерно по 12 часов солнечного света и темноты.

В северном полушарии осеннее равноденствие происходит 22 или 23 сентября, когда Солнце переходит из северного полушария в южное. В южном полушарии — наоборот, мартовское равноденствие считается осенним, а сентябрьское — весенним.

Интересно, что во время равноденствия, строго говоря, день немного длиннее ночи. К примеру на широте Киева 23 сентября длина дня составит 12 часов 10 минут, а длина ночи: 11:50.

Это связано с тем, что время захода и восхода солнца определяется по положению верхнего края солнечного диска относительно горизонта, в то время как равноденствие рассматривается относительно центра солнечного диска.

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Автор: Виктория Гордиенко