Ранее индийские НПЗ отказались от поставок российской нефти из-за санкций Запада.

Три танкера, перевозящие российскую нефть "Сокол", стоят сейчас на якоре возле индийских портов. Это указывает на то, что торговля сырой нефтью между странами восстанавливается, несмотря на сложности, вызванные усилением американских санкций. Такие данные приводит Bloomberg.

Супертанкер Nireta стоит сейчас на якоре вблизи Вишакхапатнама – порта, который находится в северо-восточной части штата Андхра-Прадеш (юг Индии).

Два других судна – Vostochny Prospect и Erecter – находятся вблизи Джамнагара, что на западе штата Гуджарат. Их пунктом назначения выступает Сикка. Также к Сикке сейчас направляется еще одно судно с нефтью "Сокол" – Clyde Noble.

Видео дня

Когда именно эти танкеры разгрузят нефть – неизвестно. Как сообщает Bloomberg, зарегистрированным владельцем Vostochny Prospect является "Совкомфлот". Ранее индийские НПЗ отказались от поставок российской нефти этой компанией.

В свою очередь, руководители индийских НПЗ заявили, что теперь "Сокол" поставляют трейдеры, а не производитель. "Грузы предлагаются с привлекательными скидками, что привело к восстановлению некоторых потоков в Индию", – цитирует их Bloomberg.

Россия экспортирует нефть в Азию

В начале марта 2023-го Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию. Только за первые пять месяцев прошлого года Нью-Дели импортировал 37 млн т российской нефти. Это почти в 11 раз больше, чем за тот же период позапрошлого года (всего за 2022 год индийцы импортировали 33,4 млн т российской нефти).

Однако впоследствии российско-индийская "дружба" дала трещину. В феврале сообщалось, что Индия два месяца подряд сокращала закупки российской нефти.

Позже стало известно, что в марте Китай намерен импортировать рекордное количество российского сырья.

Вас также могут заинтересовать новости: