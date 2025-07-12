Она может поразить своим внешним видом, но не так страшна, как может показаться сначала.

Гигантская акула занимает второе место по численности среди всех акул в мире. Она питается микроскопическими животными, которые еще называются зоопланктоном. По размерам она уступает только китовой акуле, рассказывает Discover Wildlife.

Из-за того, что по размерам гигантская акула может быть как двухэтажный автобус, а ее вес нередко превышает 7 тонн, она может производить впечатление страшного монстра.

Однако, как отмечает издание, внешний вид таких акул не соответствует их настоящей природе. Хотя гигантская акула и имеет такие размеры, но она не опасна для человека.

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Гигантские акулы, говорится в материале, можно встретить как в холодных, так и в умеренных водах по всему миру. В частности, в водах Великобритании, как правило, их можно заметить в период с апреля по октябрь каждого года. Самые распространенные места, где можно встретить таких акул является юго-западный Корнуолл, вокруг острова Мэн и вдоль западного побережья Шотландии.

Издание отмечает, что такие акулы могут вырастать в длину до 10 метров. Также их можно отличить от других видов за счет вытянутой формы носа, торчащего из воды. Еще у таких рыб есть огромные хвостовые, спинные и грудные плавники.

Нередко гигантских акул можно увидеть с широко открытыми ртами во время того, как они плывут по течению, чтобы поесть. Хотя их сородичи и питаются тюленями, но эти рыбы выбирают одних из самых маленьких существ в океане: планктон, в частности, зоопланктон.

Сообщается, что проплывая с открытым ртом со скоростью двух узлов, а это примерно 3.704 км/ч, гигантские акулы считаются пассивными кормильцами. Они способны процеживать до 1,5 тыс. м³ воды в час, чтобы просеивать зоопланктон из морской воды для еды. Гигантская акула может в желудке иметь до полутонны пищи.

У гигантских акул не так много врагов, но ее, теоретически, могут съесть другие крупные акулы или же стая голодных касаток.

Издание отмечает, что тема размножения гигантских акул еще не тщательно изучена, но известно, что малыши появляются на свет путем яйцеживорождения, а не посредством откладывания яиц.

Согласно данным Shark Trust, самцы гигантских акул достигают зрелости в 12-16 лет, тогда как самки - до 20 лет, а прожить они могут до 50 лет.

Однако, они являются уязвимыми для охоты. Например, как указано в материале, их раньше вылавливали ради печеночного жира, кожи, мяса и плавников, однако их популяция в мире настолько сократилась, что в 2018 году Международный союз охраны природы (МСОП) отнес гигантские акулы к категории исчезающих видов.

Поэтому, сейчас эти виды рыб находятся под надежной защитой в Великобритании, Европейском Союзе и на большей части их ареала. Есть надежда, что благодаря этим мерам их численность может стабилизироваться.

Интересные факты об акулах

Ранее УНИАН рассказывал, что ученые пришли к выводу, что у акул есть способность менять свой цвет кожи и это зависит от факторов окружающей среды.

Также мы писали, что новое исследование, проведенное учеными, доказало, что косатки пытаются делиться своей добычей с людьми.

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