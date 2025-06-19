Процесс дыхания для акул является очень важным.

Когда люди хотят что-то понюхать, то вдыхают воздух с помощью легких, благодаря чему притягиваются молекулы запаха в воздухе, который они вдыхают, к специализированным нервным клеткам в носу. В то же время для существ, живущих в океане, все несколько отличается в этом плане. Об этом пишет IFLScience.

В частности, выявление запахов является критически важным фактором для выживания акул, однако по сравнению с людьми, их обонятельная система полностью отделена от дыхательной. Поэтому жабры или легкие для них неважны, ведь нюхают и дышат они отдельно.

"То, что мы считаем их ноздрями, на самом деле называется носовыми отверстиями, а внутри них находится многослойная структура, которая называется "розеткой" и обнаруживает запахи в воде. Этот обонятельный орган значительно отличается у разных видов акул, скатов и коньков (которые вместе образуют эласмобранхий), хотя мы до сих пор не до конца уверены, как эти различия влияют на его функцию", - подчеркивают в материале.

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Отмечается, что ноздри являются входом в "розетку", поэтому вода может либо естественно поступать туда, когда акула плавает вперед, либо у некоторых видов есть мелкие волоски, похожие на ресницы, помогающие направлять воду внутрь - без необходимости нюхать.

В IFLScience объяснили, что этот процесс является очень важным, ведь это один из основных способов, благодаря которому эти хищники могут сосредоточиться на добыче.

"Обнаружение запаха может быть специфическим для носовых отверстий, поэтому если акула чувствует интересный запах слева, она может пойти и исследовать это направление. Особенно интересным, когда мы думаем о запахе в воде, является то, как запах ведет себя здесь иначе, чем в воздухе", - добавляют в материале.

В то же время Джел Атема из Бостонского университета, чье исследование показало, что акулы не просто следуют за самой высокой концентрацией запаха, но и сочетают ее с другой информацией из окружающей среды, подчеркнул:

"Шлейф распадается на части, плавает на разных уровнях и переносится течением. Вдохновленные запахом, акулы также ищут течение. Именно сочетание этих двух факторов делает их такими эффективными".

Поэтому ответ на вопрос, почему акулы имеют ноздри, заключается в том, что технически они имеют носовые отверстия, с помощью которых предоставляются все преимущества запаха без необходимости дыхания.

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