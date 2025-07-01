Морские млекопитающие также пытались быть убедительными, предлагая еду более одного раза в семи случаях после того, как люди изначально отказывались от нее.

Косатки иногда пытаются поделиться своей добычей с людьми, чтобы развивать отношения с ними. Как пишет The Independent, это показало новое исследование.

Отмечается, что домашние животные, такие как кошки, иногда оставляют добычу у ног или порога своего хозяина, часто как проявление привязанности или как чувство разделения еды с "семьей". Но такое поведение до сих пор не было задокументировано среди животных в дикой природе.

Исследование, документирующее косаток, предлагающих еду людям в дикой природе, бросает вызов предположениям о социальном поведении животных, раскрывая плохо изученное взаимодействие между морскими млекопитающими и людьми, которое является игривым и социальным.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Comparative Psychology, исследователи из Канады, Новой Зеландии и Мексики задокументировали 34 взаимодействия за два десятилетия с участием косаток, пытающихся предложить еду людям. Эти инциденты произошли по всему миру, в океанах у берегов Калифорнии, Новой Зеландии, Норвегии и Патагонии. Ведущий автор исследования Джаред Тауэрс сказал:

"Косатки часто делятся едой друг с другом. Это просоциальное занятие и способ, которым они строят отношения друг с другом. То, что они также делятся с людьми, может свидетельствовать об их заинтересованности в общении с нами".

Исследователи проанализировали каждый из случаев обмена едой и узнали, что люди находились в воде, когда косатки приближались к ним в 11 случаях. В 21 случае люди были на лодках, а в двух случаях - на берегу.

Интересно, что в каждом из этих случаев косатки приближались к людям самостоятельно и бросали свою добычу перед ними.

"Такое поведение может представлять собой некоторые из первых сообщений о том, как дикий хищник намеренно использовал добычу и другие предметы, чтобы напрямую исследовать поведение человека. Все эти особенности предполагают, что косатки обладают способностью и мотивацией делиться по нескольким причинам, которые могут включать краткосрочные или долгосрочные материальные, интеллектуальные или эмоциональные выгоды, ни одна из которых не является взаимоисключающей", - написали ученые.

Исследователи обнаружили, что косатки ждали, чтобы увидеть, что произойдет после того, как они сделали подношение людям во всех случаях, кроме одного. Морские млекопитающие также пытались быть убедительными, предлагая еду более одного раза в семи случаях после того, как люди изначально отказывались от нее.

Итересно то, что поскольку косатки - умные и социальные животные, исследователи подозревают, что обмен едой может быть способом налаживания отношений с родственниками и неродственными особями. Поскольку косатки часто охотятся на крупную добычу, у них есть запас еды. В исследовании говорится:

"Предложение предметов людям может одновременно включать в себя возможности для косаток практиковать усвоенное культурное поведение, исследовать или играть и, таким образом, узнавать о нас, манипулировать или развивать отношения с нами. Учитывая развитые когнитивные способности и социальную, кооперативную природу этого вида, мы предполагаем, что любое или все эти объяснения и результаты такого поведения возможны".

Новости о косатках

Ранее фотографии и видео показали новые, специализированные методы охоты, используемые косатками для нападения на самую большую в мире рыбу. В четырех случаях, группа косаток охотилась на китовых акул в Калифорнийском заливе: они работали сообща, чтобы ударить рыбу, пока она не перевернется.

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