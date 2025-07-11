Механизм изменения цвета, в частности, может быть обусловлен факторами окружающей среды.

Уникальные структуры на коже синей акулы могут давать ей возможность менять цвет, как хамелеоны. Секрет заключается в пульповых полостях чешуек, которые защищают кожу. Они также известны как дермальные зубчики, пишет The Independent.

В своем исследовании, результаты которого ученые представили на конференции Общества экспериментальной биологии в Антверпене, выяснили, что крошечные наноструктуры в коже синей акулы (Prionace glauca) отвечают за ее окрас. Кристаллы молекулы гуанина в пульповых полостях действуют как синие отражатели. Клеточные компоненты, содержащие пигмент меланин, поглощают другие длины волн, создавая характерный цвет акулы.

"Эти компоненты упакованы в отдельные клетки, напоминающие мешки, наполненные зеркалами, и мешки с черными поглотителями, но они находятся в тесном взаимодействии, поэтому работают вместе", - поделилась доктор Виктория Камска, которая участвовала в исследовании.

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Исследователи объяснили, что меланин взаимодействует с кристаллами гуанина, чтобы усилить насыщенность цвета кожи акулы.

С помощью передовых методов визуализации и компьютерного моделирования ученые выяснили, какие структурные параметры крошечных структур кожи ответственны за создание окраса синих акул. Исследователи подчеркнули, что этот механизм изменения цвета также может быть обусловлен факторами окружающей среды.

По словам ученых, кристаллы гуанина могут сжиматься, делая окрас акулы темнее, если она плавает глубже. Это позволяет ей больше соответствовать окружающей среде.

Для чего акулам нужны ноздри

Ранее в IFLScience объяснили, для чего акулам нужны ноздри, если у них нет легких. По словам ученых, ответ заключается в необходимости выявлять запахи.

Выяснилось, что обонятельная система акул полностью отделена от дыхательной, в отличие от людей. Поэтому жабры или легкие для них неважны, ведь нюхают и дышат они отдельно.

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