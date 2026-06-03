'Цены нормальные': Остапчуки выехали из Украины и засветили новое жилье в Канаде (фото)

Жена ведущего призналась, что пока у нее "странные ощущения".

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук на днях вместе с семьей выехал из Украины. Супруга шоумена Катерина Остапчук (в прошлом - Полтавская) в своем Telegram-канале показала первые кадры их арендованного жилья.

Как известно, вместе с маленьким сыном Тимофеем Остапчуки переехали в Монреаль на постоянное место жительства.

"Странные ощущения. Как будто это все несерьезно, и мы приехали в отпуск", - призналась жена ведущего.

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По словам Катерины, на первое время они арендовали квартиру и продолжают поиски постоянного жилья. При этом Остапчук показала, где они проживают сейчас, а также продемонстрировала один из вариантов частного дома для аренды.

"Цены, кстати, нормальные. У нас под Киевом дома подороже. За 4000 cad (2900$) можно снять хороший дом. После этой информации я в а**е с рынка аренды недвижимости в Украине. Неадекватные цены", - добавила Катерина Остапчук.

Кроме того, она поделилась впечатлениями от первого похода за продуктами и показала "улов" на 5270 гривень. Блогер пришла к выводу, что цены на продукты в Монреале почти не отличаются от украинских.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Остапчуки перед выездом из Украины сыграли тайную свадьбу.

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