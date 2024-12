Для такого эксперимента исследователи создали два набора лабиринтов.

Каждый, кто хотя бы раз видел муравьев, знает, что они являются очень социальными существами, ведь их редко можно увидеть в одиночестве. Люди тоже являются такими существами, даже если некоторые любят одиночество, пишет phys.org.

Известно, что муравьи и люди являются единственными существами в природе, которые постоянно сотрудничают при транспортировке больших грузов, существенно превышающих их собственные размеры.

В частности профессор Офер Файнерман и его команда из Института Вейцмана использовали эту общую черту для проведения увлекательного соревнования, которое даст ответ на вопрос: Кто лучше будет управлять большим грузом в лабиринте?

Результаты такого исследования, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрывают новые факты на групповое принятие решений, а также на плюсы и минусы сотрудничества по сравнению с действиями в одиночку.

Чтобы исследовать такое сравнение между двумя такими разными видами, ученые создали реальную версию "головоломки о пианино" - это классическая вычислительная задача из области планирования движения и робототехники, которая рассматривает вероятные способы перемещения объекта необычной формы, к примеру, пианино - из точки А в точку Б в сложной среде.

Вместо пианино муравьи получили Т-образный предмет, которым они должны были маневрировать в прямоугольном пространстве, которое разделено на три камеры, соединенные двумя узкими щелями.

"Исследователи создали два набора лабиринтов, которые отличались только размерами, чтобы соответствовать размерам муравьев и людей, а также групп разного размера. Набрать участников исследования было легче в случае с людьми, которые согласились просто потому, что их попросили принять участие, и, вероятно, потому, что им понравилась идея соревнования. С другой стороны, муравьи далеки от конкуренции. Они присоединились, потому что были введены в заблуждение, думая, что тяжелый груз - это сочный съедобный кусочек, который они перевозят в свое гнездо", - говорится в материале.

В свою очередь муравьи, которых выбрали для соревнований с человеком, были Paratrechina longicornis. Их называют так из-за длинных усиков, однако иногда на них еще говорят "сумасшедшие муравьи" из-за их склонности быстро бегать. Такой вид муравьев все хорошо знают, ведь он распространен по всему миру.

"Муравьи решали задачи лабиринта в трех комбинациях: один муравей, небольшая группа из примерно семи муравьев и большая группа из примерно 80 муравьев. Люди выполняли задачи в трех параллельных комбинациях: один человек, небольшая группа из шести-девяти человек и большая группа из 26 человек", - подчеркнули в phys.org.

Также чтобы сделать сравнение как можно более точным, группы людей должны были в некоторых случаях не общаться с помощью речи или жестов. Им нужно было тоже носить хирургические маски и солнцезащитные очки, чтобы скрыть свои рты и глаза.

Кроме того, людям приказали держать груз только за ручки, которые имитировали способ, которым его держат муравьи. На ручках были вмонтированы счетчики, которые измеряли силу тяги, приложенную каждым человеком в течение всего эксперимента.

"Исследователи повторили эксперимент много раз для каждой комбинации, а затем тщательно проанализировали видеозаписи и все расширенные данные отслеживания, используя компьютерные симуляции и различные физические модели. Неудивительно, что когнитивные способности людей дали им преимущество в индивидуальном испытании, в котором они прибегли к просчитанному, стратегическому планированию, легко превзойдя муравьев", - продолжили в материале.

В то же время во время группового задания все было совсем по-другому, особенно для больших групп. Как оказалось, муравьи не только работали лучше, чем отдельные муравьи, но в некоторых случаях они действовали лучше, чем люди.

Также группы муравьев действовали вместе рассчитано и стратегически, показывая коллективную память, которая помогала им сохранять определенное направление движения и избегать повторяющихся ошибок.

В свою очередь люди наоборот не смогли улучшить свои результаты, когда работали в группах.

"Муравейник - это фактически семья. Все муравьи в гнезде - сестры, и они имеют общие интересы. Это тесно связанное общество, в котором сотрудничество значительно преобладает над конкуренцией. Вот почему муравейник иногда называют суперорганизмом, своего рода живым телом, состоящим из множества "клеток", которые сотрудничают друг с другом", - подчеркнул Офер Файнерман.

По его словам, результаты исследователей подтверждают такое видение. Он добавил, что ученые показала, что муравьи, которые действуют как группа, более умны.

"В противоположность этому, формирование групп не расширило когнитивные способности людей. Знаменитая "мудрость толпы", которая стала такой популярной в эпоху социальных сетей, не вышла на первый план в наших экспериментах", - отметил профессор.

