Это может стать первым доказательством существования просительных криков у китов.

Исследователи обнаружили, что детеныши гренландских китов издают просительные призывы, когда хотят получить от матери молоко.

Как пишет IFLScience, команда сотрудников Института неврологии Париж-Сакле, Университета Антананариву и ассоциации Cétamada в Сент-Мари прикрепили камеры к молодым китам, чтобы проанализировать их поведение с помощью видео и аудиозаписей, а также данных акселерометра и глубины.

Руководитель исследования Маэватиана Рацимбазафиндранахака рассказала, что обычно детеныши подавали различные социальные сигналы (длинные низкие хрюканья, короткие выкрики и пронзительный скулеж), но когда речь шла о кормлении, то раздавались короткие низкочастотные звуки, напоминающие лай или срыгивание:

"Обычно детеныш не показывает постуральных или тактильных сигналов, таких как биение головой матери, как можно увидеть у некоторых наземных млекопитающих. Вместо этого он просто вокализирует и медленно перемещается в позицию под матерью, возле молочных желез".

Аспирантка отметила, что они еще не закончили работать над исследованием и теперь хотят провести эксперимент с воспроизведением, чтобы увидеть реакцию матери. Также ученые должны определить, имеют ли просительные призывы индивидуальный почерк, или матери могут реагировать и на чужих детенышей.

Это исследование показывает, что сохранение звукового ландшафта океанов имеет большое значение, поэтому люди должны учитывать уровень шума, планируя деятельность там, добавила Рацимбазафаиндранахака:

"Только представьте, что вы находитесь на шумной лодке для наблюдения за китами, которая маскирует эти низкочастотные сигналы - мать может не услышать своего голодного детеныша!".

Другие интересные факты о китах

Ранее группа исследователей пришла к выводу, что некоторые представители южных китов способны прожить более 130 лет.

А другие ученые сообщили о невероятном путешествии горбатого кита, который преодолел расстояние в более 13 тысяч километров, ища себе самку.

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