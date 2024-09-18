По словам экспертов, насекомые не передают болезни.

На юге Германии произогло нашествие средиземноморских муравьёв, которые перегрызают провода электрокабелей и интернета.

Как отмечает BILD, муравьи Tapinoma magnum от 2 до 3 мм в длину и они пришли на юг Германии через Швейцарию из Средиземноморья. Инвазивный вид быстро распространяется: первым их встретил пограничный город Лёррах, затем Кель, Гейдельберг и Карлсруэ, а теперь и Штутгарт. Насекомые грызут провода электрокабелей и интернета, приводя к перебоям с энергоснабжением и связью.

По словам экспертов, насекомые не передают болезни. Но, возможно, они могут вызвать у некоторых кратковременную аллергию и психологический стресс. В Келе муравьи проникают в дома и разрушают садовые заборы. Они также создали гигантскую колонию из миллионов особей на детской площадке, её пришлось закрыть.

Видео дня

Проблемы с животными в Германии

В Германии более 130 крупных птиц терроризируют деревушку Хоэнфельс близ Боденского озера. Всего там живут 450 человек. Белые аисты пожирают посевы, шумят и оставляют повсюду экскременты. По словам местных фермеров, у этих птиц очень развито "сарафанное радио": как только поля засевают, птицы со всей округи тут же собираются там, чтобы поесть.

Бургомистр Флориан Цинделер пожаловался, что белый аист как вид находится под охраной, поэтому ни жители, ни власти ничего не могут с ними поделать.

Вас также могут заинтересовать новости: