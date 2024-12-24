В частности речь идет о таком космическом объекте, как холодная звезда "Траппист-1".

Планета размером с Землю в звездной системе, которая очень похожа на нашу Солнечную систему, может иметь атмосферу. Об этом свидетельствуют новые исследования, которые были проведены с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, пишет Forbes.

В частности, в 2017 году NASA обнаружило, что холодная звезда "Траппист-1" имеет семь потенциально похожих на Землю каменистых планет, которые вращаются вокруг своей звезды, среди которых три в не очень горячей и не очень холодной "зоне жизни".

Известно, что Траппист-1 находится на расстоянии всего 39 световых лет, однако достаточно близко для того, чтобы астрономы могли изучать его с помощью космических телескопов.

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"Начальные исследования планет Траппист-1 с помощью JWST (телескоп Джеймса Вебба - УНИАН) пока не дали убедительных данных о том, являются ли они похожими на Землю. Статья, опубликованная сегодня в журнале Nature Astronomy, показывает, что Trappist-1 b - ближайшая к своей звезде планета - может оказаться не темной каменистой планетой без атмосферы, какой ее считали сначала", - говорится в материале.

В то же время все может быть наоборот. Новые исследования показали, что в среднем инфракрасном диапазоне длин волн света, показывают два пути для Trappist-1 b:

безвоздушная планета с поверхностью, которая не имеет признаков выветривания, что может свидетельствовать о геологической активности, такой как вулканизм и тектоника плит;

планета с туманной атмосферой углекислого газа также является жизнеспособной, вероятно, подобно огромному спутнику Сатурна Титану.

В свою очередь неопределенность новых результатов свидетельствует о том, насколько сложно ученым описать природу экзопланет, то есть планет, вращающихся вокруг звезд, которые отличаются от нашего Солнца, на расстоянии нескольких световых лет.

"Предыдущее исследование, опубликованное в 2023 году, Траппист-1 b на расстоянии 15 микрон - опять же с использованием JWST - предположило, что наличие густой, богатой углекислым газом атмосферы маловероятно. Оно предложило сценарий "темной голой скалы" для планеты. Новое исследование, которое добавило наблюдения на 12,8 мкм, увеличило количество потенциальных атмосферных сценариев для Трапписта-1 b", - напомнили в Forbes.

Сложность этой задачи заключается в том, что астрономы вынуждены изучать атмосферы планет вокруг далеких звезд. В частности телескоп Джеймса Уэбба может видеть атмосферу планеты только тогда, когда она движется по диску своей звезды. Однако красные карликовые звезды имеют звездные пятна и извержения, которые мешают измерениям.

"Ожидается, что химический состав атмосферы Трапписта-1 b будет очень отличаться от состава атмосферы Титана или любого другого скалистого тела Солнечной системы. Захватывает мысль, что мы, возможно, смотрим на тип атмосферы, который мы никогда раньше не видели", - подчеркнул доктор Михаэль Мин из Нидерландского института космических исследований SRON.

В то же время звезда в системе Траппист-1 - это красный карлик, меньше и холоднее нашего Солнца, однако гораздо многочисленнее. Отмечается, что красные звезды составляют примерно 70% всех звезд в нашей галактике Млечный Путь, поэтому Траппист-1 становится важным для астрономов.

"Планеты, вращающиеся вокруг красных карликов, - это наш лучший шанс впервые изучить атмосферу каменистых планет умеренного климата. Планеты TRAPPIST-1 являются идеальной лабораторией для этого революционного исследования", - отметил соавтор исследования и ассистент астронома в Комиссариате по атомной энергии (CEA) в Париже Эльза Дюкро.

Другие исследования о космосе

Ранее ученые выяснили, что что-то в ядре Земли может менять продолжительность дней.

"Многие колебания продолжительности земных суток имеют известные причины. Но в масштабах от десятилетий до тысячелетий ученые заметили незначительные колебания продолжительности дня, которые немного сложнее определить", - отмечают исследователи.

Также сообщалось, что ученые обнаружили межзвездный "тоннель", который соединяет нашу Солнечную систему с другими звездами. Известно, что в течение последних миллионов лет наша Солнечная система дрейфовала в особой области пространства, которая называется Локальный горячий пузырь.

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