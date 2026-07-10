В Японии деревья при строительстве не вырубают, а передвигают: как это работает

Подготовка к пересадке занимает месяцы.

Когда планируется строительство дорог, железных дорог или новых зданий, многовековые деревья часто оказываются одними из первых жертв застройки. Однако в Японии некоторым из самых ценных деревьев страны дают второй шанс. Как рассказывает Times of India, вместо того чтобы вырубать такие деревья, их иногда пересаживают, и этот процесс может занять месяцы.

Что такое "немаваши"

Перед пересадкой специалисты тщательно подготавливают корневую систему, чтобы повысить шансы на выживание дерева на новом месте. Эта техника называется "немаваши" и сочетает в себе многовековые знания в области садоводства с современными инженерными решениями.

Интересно, что термин, первоначально использовавшийся в садоводстве, стал широко используемым выражением в японском бизнесе и политике, и означает тщательную подготовку перед принятием решительных мер.

Видео дня

Как это происходит

Не каждое дерево, стоящее на пути застройки, пересаживается. Эта практика, как правило, применяется к деревьям, имеющим исключительную историческую, культурную или экологическую ценность. Многие из этих деревьев находятся на территории храмов, святилищ, традиционных садов, парков или исторических кварталов, где они стоят поколениями и считаются частью местного наследия.

В некоторых случаях перемещение взрослого дерева также помогает сохранить биоразнообразие и характер ландшафта.

Многомесячная подготовка под землей

За несколько месяцев до пересадки специалисты начинают тщательно обрезать корни дерева. Вместо того чтобы выкорчевывать всю корневую систему сразу, они постепенно обрезают отдельные корни вокруг дерева. Это стимулирует рост новых, тонких корней ближе к стволу.

Эти корни необходимы, поскольку они поглощают большую часть воды и питательных веществ, необходимых для выживания. Так специалисты значительно снижают стресс от пересадки и повышают шансы дерева адаптироваться к новой среде. В зависимости от размера и вида, эта подготовка может занять от шести месяцев до более года.

Процесс пересадки

Рабочие выкапывают яму вокруг дерева, чтобы сохранить как можно больше подготовленного корневого кома. Корни обматываются защитными материалами, такими как мешковина, а ствол и ветви также могут быть закреплены, чтобы предотвратить повреждения во время транспортировки.

В зависимости от размера дерева для его перемещения на новое место используются краны, гидравлическое подъемное оборудование или специально разработанные транспортные средства. Там его пересаживают в тщательно подготовленную яму, поддерживаемую стабилизирующими конструкциями, и тщательно ухаживают до тех пор, пока оно не даст новых побегов.

Однако даже при многомесячной подготовке пересадка взрослого дерева никогда не гарантирует успеха. Все зависит от таких факторов, как вид, возраст, состояние здоровья дерева, время пересадки и качество последующего ухода. Поэтому используют этот метод только для деревьев, чья культурная, историческая или экологическая ценность оправдывает значительные затраты и усилия.

Ранее мы рассказывали, что Япония планирует внедрить около 10 миллионов роботов в стране к 2040 году. Они должны заполнить пробелы с нехваткой персонала во многих областях, которая возникла из-за стремительного старения населения.

Вас также могут заинтересовать новости: