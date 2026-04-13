Ученые обнаружили яйцо акулы возрастом 310 миллионов лет в удивительно хорошем состоянии

Эта окаменелость показывает, что яйцекладение уже имело место у морских хищников более 300 миллионов лет назад.

В Южном Йоркшире, Великобритания, обнаружили яйцевую капсулу акулы возрастом 310 миллионов лет. Эта окаменелость представляет собой уникальную находку, поскольку останки мягкотелых организмов подобного рода практически никогда не сохраняются, пишет Daily Galaxy.

В своем исследовании британские ученые рассказали, что окаменелость была найдена недалеко от Донкастера в Южном Йоркшире в породах, относящихся к каменноугольному периоду. По словам исследователей, особенность этой находки заключается в том, что в ней сохранилась мягкая структура, которая обычно разлагается, не успев окаменеть.

"Яйцевая капсула акулы является особенно редкой и значимой находкой, поскольку она имеет мягкую структуру и является необычным объектом для окаменения", - заявил автор исследования Дин Ломакс из Манчестерского университета.

Видео дня

В издании добавили, что эта окаменелость показывает, что яйцекладение уже имело место у морских хищников более 300 миллионов лет назад. Ломакс и его коллеги подчеркнули, что это одна из самых ранних известных репродуктивных стратегий у акул.

Кроме того, ученые обнаружили на том месте не только яйцевую капсулу. Окружающие окаменелости дают более полное представление о том, как выглядела эта среда в каменноугольный период. Это была сложная экосистема, в которой в одной и той же местности обитало множество организмов.

Акулы все чаще нападают на людей

Напомним, что, согласно отчету International Shark Attack File, в 2025 году в мире существенно увеличилось количество смертельных случаев нападения акул на человека.

В 2025 году исследователи зафиксировали 65 неспровоцированных нападений в мире – против 47 в 2024-м. Это также выше среднего показателя последних пяти лет (61 случай).

Вас также могут заинтересовать новости: