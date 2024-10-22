Обломки спутника Intelsat 33e могут уничтожить другие космические аппараты.

Построенный компанией Boeing спутник Intelsat 33e полностью развалился на геостационарной орбите, что привело к прекращению предоставления услуг связи клиентам в Европе, Африке и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщается на официальном сайте компании Intelsat.

"Мы тесно сотрудничаем с Boeing, производителем спутника, для решения этой ситуации", - написала компания в своем заявлении.

В свою очередь, Космические силы США сообщили, что отслеживают около 20 обломков, связанных с Intelsat 33e. По мнению экспертов, куча мусора, которая образовалась в результате аварии, создает угрозу другим космическим аппаратам.

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Причина аварии спутника достоверно неизвестна. Некоторые эксперты предположили, что она связана с его силовой установкой.

Intelsat 33e - справка УНИАН.

Intelsat 33e представлял собой геостационарный телекоммуникационный спутник, который принадлежал люксембургскому спутниковому оператору Intelsat.

Аппарат предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг пользователям, проживающим в Европе, Африке, на Среднем Востоке, Азии и Австралии.

Спутник запустили в 2016 году. В августе 2017 года Intelsat сообщила, что аппарат использует больше топлива, чем должен в процессе маневрирования для удержания своей орбитальной позиции.

Космические проблемы Boeing

Ранее УНИАН писал, что американский гигант Boeing много лет находится в кризисной ситуации, связанной с двумя авариями самолетов Boeing 737 MAX, жертвами которых стали сотни пассажиров.

Уже в этом году компания столкнулась с новой трудностью, а именно - откровенно провальным первым пилотируемым запуском корабля CST-100.

Кроме того, из-за технических проблем космического аппарата его экипаж фактически оказался в "ловушке" на МКС. Предполагается, что астронавтов спасет космический корабль от SpaceX. В сентябре он прибыл на Международную космическую станцию.

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