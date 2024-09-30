Космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX доставил на Международную космическую станцию экипаж из двух человек. Об этом сообщает NASA .
В рамках миссии, которая получила название Crew-9, на орбиту Земли отправились россиянин Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг.
Обычно Crew Dragon доставляет к МКС экипаж из четырех человек, однако этот запуск оказался особенным.
Дело в том, что два пустых места пришлось зарезервировать для Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые ранее отправились к МКС на корабле Starliner от компании Boeing.
Последний оказался очень проблемным. Во время его перелета к МКС на корабле произошло несколько аварийных утечек гелия, а кроме того были зафиксированы пять неисправностей в маневровых двигателях. Уже после стыковки стало известно о новых "аномалиях" Starliner.
Из-за технических проблем корабля в NASA решили не рисковать и вернуть Starliner в беспилотном режиме. Таким образом, Уилмор и Уильямс смогут вернутся домой на корабле Crew Dragon миссии Crew-9 только в феврале следующего года.
Компания SpaceX - главное
Интересно, что спасение "застрявших" астронавтов не является сейчас главным для самой SpaceX. Ведь компания Илона Маска как никогда близка к реализации своей наиболее амбициозной цели, а именно - введение в эксплуатацию космической системы Starship.
Это самая большая по размерам и самая мощная ракета-носитель в истории человечества. Она предназначена, в частности, для транспортировки людей на Марс.
Ранее, напомним, глава SpaceX раскрыл грандиозные планы по колонизации Красной планеты.