На этот раз к МКС отправился экипаж из двух человек, что вдвое меньше обычного количества.

Космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX доставил на Международную космическую станцию экипаж из двух человек. Об этом сообщает NASA .

В рамках миссии, которая получила название Crew-9, на орбиту Земли отправились россиянин Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг.

Обычно Crew Dragon доставляет к МКС экипаж из четырех человек, однако этот запуск оказался особенным.

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Дело в том, что два пустых места пришлось зарезервировать для Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые ранее отправились к МКС на корабле Starliner от компании Boeing.

Последний оказался очень проблемным. Во время его перелета к МКС на корабле произошло несколько аварийных утечек гелия, а кроме того были зафиксированы пять неисправностей в маневровых двигателях. Уже после стыковки стало известно о новых "аномалиях" Starliner.

Из-за технических проблем корабля в NASA решили не рисковать и вернуть Starliner в беспилотном режиме. Таким образом, Уилмор и Уильямс смогут вернутся домой на корабле Crew Dragon миссии Crew-9 только в феврале следующего года.

Компания SpaceX - главное

Интересно, что спасение "застрявших" астронавтов не является сейчас главным для самой SpaceX. Ведь компания Илона Маска как никогда близка к реализации своей наиболее амбициозной цели, а именно - введение в эксплуатацию космической системы Starship.

Это самая большая по размерам и самая мощная ракета-носитель в истории человечества. Она предназначена, в частности, для транспортировки людей на Марс.

Ранее, напомним, глава SpaceX раскрыл грандиозные планы по колонизации Красной планеты.

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