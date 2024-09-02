Один из членов экипажа Starliner - астронавт Барри Уилмор - услышал неизвестные звуки, исходящие из динамика внутри космического корабля. Об этом сообщает Ars Technica.
"У меня есть вопрос относительно Starliner", - сказал Уилмор Центру управления полетами в Хьюстоне, - Через динамик раздается странный шум... Я не знаю, что его порождает".
Как отмечалось, шум был пульсирующим и похожим на звуки сонара. Специалисты на Земле не сразу поняли, в чем дело.
По мнению экспертов, аномалия может быть связана с кабелем, благодаря которому поддерживается радиосвязь. Его прикрепили к кораблю после стыковки с Международной космической станцией.
Проблемный полет CST-100
CST-100 Starliner является пилотируемым космическим кораблем, разработанным компанией Boeing. Его главная задача - транспортировка экипажа к МКС и перспективным орбитальным станциям.
5 июня 2024 года состоялся долгожданный первый полет CST-100 с людьми на борту.
Почти сразу после старта корабль столкнулся с серьезными техническими трудностями: эксперты зафиксировали утечки гелия, а кроме этого были обнаружены проблемы с двигателями ориентации. Позже стало известно, что члены экипажа корабля не смогут вернуться на Землю в намеченные сроки.
Позже стало известно, что астронавты смогут вернуться не раньше начала следующего года. Для этого вместо проблемного Starliner будет использован корабль от компании SpaceX.