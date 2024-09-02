Космический корабль CST-100 Starliner застрял на орбите из-за многочисленных технических трудностей.

Один из членов экипажа Starliner - астронавт Барри Уилмор - услышал неизвестные звуки, исходящие из динамика внутри космического корабля. Об этом сообщает Ars Technica.

"У меня есть вопрос относительно Starliner", - сказал Уилмор Центру управления полетами в Хьюстоне, - Через динамик раздается странный шум... Я не знаю, что его порождает".

Как отмечалось, шум был пульсирующим и похожим на звуки сонара. Специалисты на Земле не сразу поняли, в чем дело.

Видео дня

По мнению экспертов, аномалия может быть связана с кабелем, благодаря которому поддерживается радиосвязь. Его прикрепили к кораблю после стыковки с Международной космической станцией.

Проблемный полет CST-100

CST-100 Starliner является пилотируемым космическим кораблем, разработанным компанией Boeing. Его главная задача - транспортировка экипажа к МКС и перспективным орбитальным станциям.

5 июня 2024 года состоялся долгожданный первый полет CST-100 с людьми на борту.

Почти сразу после старта корабль столкнулся с серьезными техническими трудностями: эксперты зафиксировали утечки гелия, а кроме этого были обнаружены проблемы с двигателями ориентации. Позже стало известно, что члены экипажа корабля не смогут вернуться на Землю в намеченные сроки.

Позже стало известно, что астронавты смогут вернуться не раньше начала следующего года. Для этого вместо проблемного Starliner будет использован корабль от компании SpaceX.

Вас также могут заинтересовать новости: