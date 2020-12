Капсулу с образцами грунта астероида Рюгу в начале декабря этого года сбросил на Землю зонд "Хаябуса-2".

Среди образцов, доставленных на Землю с помощью капсулы миссии "Хаябуса-2", был обнаружен небольшой искусственный объект.

Ученые из Японского космического агентства JAXA предполагают, что это - осколок самого космического зонда, передает НВ.

"Мы еще не подтвердили происхождение искусственного объекта. Во время отбора пробы использовался механизм, и возможно, что это был алюминий, который отделился от рожка отборника проб в то время", - заявили японские исследователи.

Ученые добавили, что уже были вскрыты камеры для улавливания проб B и C, и затем содержимое камер A и C было перемещено в контейнеры для сбора образцов. Самые крупные частицы в камере C имеют диаметр около 1 см. Для сравнения, песчинки черного цвета, ранее обнаруженные у отверстия контейнера, имеют диаметр около 1 мм.

Глава исследовательской группы JAXA Усуи Томохиро сказал, что образцов оказалось даже больше, чем ожидалось. Вес образцов грунта с астероида, доставленных на Землю, равен 5,4 г. Это гораздо больше, чем 0,1 г грунта, который планировалось добыть в рамках миссии.

Процесс вскрытия контейнера и сортировки образцов будет довольно длительным и займет около шести месяцев. Что касается самого зонда

"Хаябуса-2", то сейчас он находится на пути к следующему космическому объекту - астероиду 1998 KY26 диаметром всего 30 м, к которому, как ожидается, зонд приблизится в июле 2031 года.

Зонд "Хаябуса-2"

Японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" запустили в декабре 2014 года. Он находился в районе астероида Рюгу с июня 2018 года по ноябрь 2019-го и дважды совершал успешные посадки на него. Во время одной из посадок он произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить грунт из более глубоких слоев астероида.

Рюгу - астероид класса С, которые могут содержать элементы первобытного состояния Солнечной системы.

В начале декабря этого года зонд "Хаябуса-2" сбросил капсулу с образцами грунта астероида Рюгу на Землю. После этого он совершил маневр по отдалению от орбиты Земли.

Автор: УНИАН