Археологов поразили полтысячи необычных средневековых пушечных ядер

Строительство нового административного здания в Ньюпорте в Бельгии приняло неожиданный и забавный оборот. Археологи объявили об обнаружении, как предполагалось, замечательного клада из 500 средневековых пушечных ядер. Об этом пишет Interesting Engineering.

Планирование нового правительственного здания должно начаться, а закладка фундамента запланирована на конец 2026 года. В рамках подготовки к строительному проекту город провел археологические раскопки под руководством группы Ван Ворена.

Отмечается, что поскольку строительная площадка расположена между зданием ратуши, датируемым Средневековьем, и средневековыми городскими укреплениями, археологи ожидали обнаружить исторические реликвии. Как заявил мэр города, Ньюпорт - это город, "где история буквально повсюду".

Видео дня

Открытие новой стороны мрачного Средневековья

Снимая слои времени, они обнаружили старые стены и полы, но их первоначальное назначение пока не установлено. Тем не менее, археологи предполагают, что эти сооружения выполняли административную функцию из-за их расположения в центре города.

Хотя эти открытия были захватывающими, они меркли по сравнению с тем, что стало самой обсуждаемой находкой: предполагаемыми 500 средневековыми пушечными ядрами. Высокое качество обработки заставило археологов предположить, что они предназначались для огнестрельного оружия. Пушечные ядра различались по размеру, что говорит о том, что в Ньюпорте был разнообразный арсенал. Пушка даже изображена на карте, нарисованной Антониусом Сандерусом в 1641 году, недалеко от места раскопок. Ученые заявили:

"Самой обсуждаемой находкой, несомненно, является клад, содержащий множество десятков природных каменных пушечных ядер. Такие ядра использовались примерно с 1350 по 1600 год и могли выстреливаться как из пушек, так и из катапульт или требушетов".

Их расположение предполагает, что они хранились в этом месте, а не использовались в бою. Поскольку они хранились рядом с южной городской стеной, возможно, их хранили там в оборонительных целях.

Кроме того, они обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Первой мировой войны.

"Служба разминирования DOVO была немедленно уведомлена и прибыла на место, чтобы обезвредить и извлечь боеприпасы". Эта находка служит напоминанием о разрушениях 1914-1918 годов, в течение которых Ньюпорт был полностью стерт с лица земли", - говорится в пресс-релизе.

В целом, главной темой раскопок была военная тематика.

Тисяча лет истории

Отмечается, что находки превзошли их ожидания.

"От средневековых построек и исключительного клада пушечных ядер до военных реликвий, указывающих на наше прошлое как города на передовой", - сказано в пресс-релизе.

Мэр Крис Вандекастеле назвал "каждый этап строительства в Ньюпорте также путешествием в нашу собственную историю, прошлое, которое еще далеко не раскрыло всех своих секретов".

"Особенно символично, что в этом году мы даем добро на строительство нашего нового административного центра на этом историческом месте. Таким образом, мы связываем богатое прошлое Ньюпорта с ориентированными на будущее услугами для наших жителей. Этот участок расположен в стратегически важном месте, недалеко от городской стены и ратуши, и, несомненно, сыграл роль в благополучии и защите наших жителей", - добавил он.

Новости археологии

