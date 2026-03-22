В США ученые обнаружили самую древнюю в мире окаменелую кожу рептилии (фото)

Палеонтологи обнаружили в пещере Ричардс-Спур в Оклахоме древнейшую из известных окаменелостей кожи рептилии, возраст которой составляет 289 млн лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале "Current Biology", передает Indian Defence Review.

"Фрагмент кожи, не больше ногтя и тонкий, как человеческий волос, был тщательно извлечен из отложений пещеры и проанализирован под микроскопом. Ученые смогли идентифицировать чешуйки и морщины в окаменелости, которые напоминают такие у современных крокодилов, что указывает на то, что некоторые особенности кожи рептилий остаются неизменными на протяжении сотен миллионов лет", - объяснили в материале.

Окаменелая кожа является доказательством того, что ранние рептилии уже задолго до появления динозавров имели водостойкую чешую. Эта особенность была решающей для выживания на суше, ведь помогала предотвращать обезвоживание - главную проблему для ранних позвоночных, которые переходили из водной среды в наземные места обитания.

"Расположение чешуек в окаменелости, с рядами жестких структур, разделенных шарнирными зонами, свидетельствует о том, что ранние рептилии уже имели специализированную кожу, которая могла сгибаться, одновременно обеспечивая защиту от неблагоприятных условий окружающей среды", - добавляют в издании.

Отмечается, что одним из главных факторов, сохранивших кожу, было наличие липких углеводородов - молекул нефтяного происхождения, просочившихся в отложения пещеры.

"Эти углеводороды создали защитное покрытие вокруг останков, препятствуя доступу кислорода и воды к микроорганизмам, которые обычно вызывают разложение. Кроме того, карманы с низким содержанием кислорода в пещере замедлили процесс разложения, сохранив окаменелость на протяжении миллионов лет", - подчеркнули в материале.

По словам ученых, несмотря на то, что техника консервации на основе нефти защитила кожу от полного разложения, она также создала определенные трудности.

"Наличие углеводородов затруднило детальный анализ химического состава кожи. Несмотря на эти трудности, окаменелость предоставила команде достаточно информации, чтобы сделать значительные прорывы в понимании кожи ранних рептилий и ее роли в сохранении воды", - отмечается в публикации.

Исследователи выдвигают гипотезу, что кожа, вероятно, принадлежала Captorhinus aguti - небольшой рептилии, похожей на ящерицу, обитавшей в этой пещерной системе.

