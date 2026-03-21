На Майорке была найдена редкая бронзовая голова быка, возраст которой превышает 3000 лет

В горной местности Серра-де-Трамунтана (Испания) турист нашел небольшую бронзовую голову быка, которая датируется посталайотическим периодом. Этот артефакт может предоставить ценную новую информацию о древних обществах, населявших остров более 3000 лет назад. Об этом пишет Arkeonews.

Несмотря на скромные размеры, на изделии четко видны характерные черты животного, в частности морда и глаза. Эти детали выполнены в стилизованной, но узнаваемой форме, типичной для доисторических средиземноморских художественных традиций.

По мнению археологов, этот предмет когда-то был частью более крупной скульптуры или декоративного элемента.

"Его компактные размеры наводят на мысль, что он мог быть прикреплен к церемониальному предмету, элементу святилища или декоративной конструкции. Подобные изображения быков уже известны по археологическим находкам на Балеарских островах, но бронзовые экземпляры являются относительно редкими, что делает эту находку особенно примечательной", - добавляют в издании.

Как рассказали исследователи из группы Almallutx, изображения быков в доисторических культурах Средиземноморья часто имели ритуальное или символическое значение. Быков ассоциировали с силой, плодородием и защитой - понятиями, глубоко укоренившимися в древних аграрных обществах.

"Считается, что этот артефакт относится к постталайотической культурной фазе на Майорке, которая развилась в конце бронзового века. Эта культура пришла на смену предыдущему талайотическому периоду, известному своими монументальными каменными башнями, известными как талайоты", - объяснили в Arkeonews.

В настоящее время артефакт передан в Совет Майорки, где специалисты проведут детальный археологический и металлургический анализ. Ученые надеются установить точный возраст предмета, технику изготовления и возможный первоначальный контекст.

"Если подтвердится, что это артефакт пост-талайотического периода, бронзовая голова быка может стать важным дополнением к коллекции доисторического наследия острова. Уже рассматриваются планы по экспонированию этого экспоната в музее, что позволит общественности увидеть этот редкий фрагмент древнего прошлого Майорки и сравнить его с другими изображениями быков, обнаруженными на Балеарских островах", - подытожили в издании.

