Компания Apple выпустила iOS 15. В один день корпорация представила новые версии ОС сразу для смартфонов, планшетов и смарт-часов.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Так, "яблочная" корпорация представила iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. Apple позволит своим клиентам использовать iOS 14, если им не хочется обновлять свои гаджеты. Компания обещает, что старая версия операционной системы будет и далее получать обновления безопасности. Однако новые функции старая iOS 14, скорее всего, уже не получит.

Обновить ОС до iOS 15 теперь можно на iPhone: 6s и 6s Plus, SE первого и второго поколения, 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, X, XS и XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max, 12, mini 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Также обновления можно установить на iPod touch седьмого поколения.

Читайте такжеВ Facebook ответили на обвинения касательно вредного влияния своих соцсетейВ iOS 15 появилось новое приложение "Погода", в котором карта погоды доступна полноэкранном режиме. Также на карте можно увидеть количество осадков, качество воздуха и уровень температуры. Новая ОС для планшетов получила многозадачность виджетов и библиотеки приложений, FaceTime с возможностью демонстрации экрана и обновленный браузера Safari.

В обновлении для смарт-часов добавили функцию создания циферблата на основе портретов, приложение "Осознанность" для медитации и полезную возможность контролировать качество сна.

Чтобы установить новую ОС и обновить iPhone, iPad или Apple Watch, достаточно зайти в настройки гаджета и выбрать соответствующий пункт. В процессе обновления устройство несколько раз перезагрузится.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Samsung открыто поглумились над новыми iPhone от Apple.

Автор: Полина Кузенко