Компания открыто высмеяла новинки от "яблочной" корпорации, не забыв при этом похвалить свои разработки.

Презентация Apple, на которой компания наконец показала новый iPhone, не обошлась без скандала. Компания Samsung поглумилась над "яблочной" корпорацией и высмеяла смартфон.

Американского отделение южнокорейской компании Samsung поделилось своими шутками об Apple в Twitter.

Так, 14 сентября, сразу после презентации Apple, американское представительство Samsung опубликовало сразу несколько "твитов". В первом сотрудники компании пошутили о том, что они испытывают дежавю. Этими словами они намекнули на то, что разработки от Apple едва ли можно назвать инновационными.

После этого в Samsung решили продолжить глумиться над "яблочной" корпорацией. Представители компании написали, что они уже давно используют в своих устройствах повышенную частоту обновления. Как известно, на презентации Apple разработчики похвастались частотой обновления в 120 герц. Но, как оказалось, идея была совсем неновой.

Читайте такжеМой iPhone больше не последний: как прошла презентация новинок от AppleНу а финальным оскорблением стала шутка, в которой компания Samsung еще и умело похвасталась своими инновациями. Как известно, южнокорейский бренд в последние годы активно создает гнущиеся телефоны, которые складываются пополам. Аналоги "раскладушек" из прошлого пользуются успехом, а вот компания Apple пока что не спешит брать эту идею на заметку.

"Насколько было бы круче, если бы его можно было сложить пополам?", - написали в Samsung, открыто задевая "яблочную" корпорацию.

Ранее УНИАН уже показывал подборку мемов и шуток о новом iPhone 13. Смартфон сильно рассмешил пользователей соцсетей.

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Автор: Полина Кузенко