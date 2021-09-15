Презентация Apple, на которой компания наконец показала новый iPhone, не обошлась без скандала. Компания Samsung поглумилась над "яблочной" корпорацией и высмеяла смартфон.
Американского отделение южнокорейской компании Samsung поделилось своими шутками об Apple в Twitter.
Так, 14 сентября, сразу после презентации Apple, американское представительство Samsung опубликовало сразу несколько "твитов". В первом сотрудники компании пошутили о том, что они испытывают дежавю. Этими словами они намекнули на то, что разработки от Apple едва ли можно назвать инновационными.
После этого в Samsung решили продолжить глумиться над "яблочной" корпорацией. Представители компании написали, что они уже давно используют в своих устройствах повышенную частоту обновления. Как известно, на презентации Apple разработчики похвастались частотой обновления в 120 герц. Но, как оказалось, идея была совсем неновой.
Читайте такжеМой iPhone больше не последний: как прошла презентация новинок от AppleНу а финальным оскорблением стала шутка, в которой компания Samsung еще и умело похвасталась своими инновациями. Как известно, южнокорейский бренд в последние годы активно создает гнущиеся телефоны, которые складываются пополам. Аналоги "раскладушек" из прошлого пользуются успехом, а вот компания Apple пока что не спешит брать эту идею на заметку.
"Насколько было бы круче, если бы его можно было сложить пополам?", - написали в Samsung, открыто задевая "яблочную" корпорацию.
Ранее УНИАН уже показывал подборку мемов и шуток о новом iPhone 13. Смартфон сильно рассмешил пользователей соцсетей.
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