В Samsung намекнули на то, что разработки от Apple едва ли можно назвать инновационными / фото - REUTERS

Презентация Apple, на которой компания наконец показала новый iPhone, не обошлась без скандала. Компания Samsung поглумилась над "яблочной" корпорацией и высмеяла смартфон.

Американского отделение южнокорейской компании Samsung поделилось своими шутками об Apple в Twitter.

Так, 14 сентября, сразу после презентации Apple, американское представительство Samsung опубликовало сразу несколько "твитов". В первом сотрудники компании пошутили о том, что они испытывают дежавю. Этими словами они намекнули на то, что разработки от Apple едва ли можно назвать инновационными.

После этого в Samsung решили продолжить глумиться над "яблочной" корпорацией. Представители компании написали, что они уже давно используют в своих устройствах повышенную частоту обновления. Как известно, на презентации Apple разработчики похвастались частотой обновления в 120 герц. Но, как оказалось, идея была совсем неновой.

Шутки над Apple быстро стали популярными / скриншот -twitter.com/SamsungMobileUS

Читайте такжеМой iPhone больше не последний: как прошла презентация новинок от AppleНу а финальным оскорблением стала шутка, в которой компания Samsung еще и умело похвасталась своими инновациями. Как известно, южнокорейский бренд в последние годы активно создает гнущиеся телефоны, которые складываются пополам. Аналоги "раскладушек" из прошлого пользуются успехом, а вот компания Apple пока что не спешит брать эту идею на заметку.

"Насколько было бы круче, если бы его можно было сложить пополам?", - написали в Samsung, открыто задевая "яблочную" корпорацию.

Ранее УНИАН уже показывал подборку мемов и шуток о новом iPhone 13. Смартфон сильно рассмешил пользователей соцсетей. 

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Автор: Полина Кузенко