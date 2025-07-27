Офицер отметил, что пехотинцам на переднем крае сейчас значительно труднее, чем два года назад, ведь война развивается.

Россияне образовали так называемую kill zone на 8 км. Это серая зона, где противник сразу поражается. Украина также имеет такую зону. До конца года kill zone может увеличиться до 15 км. Об этом в интервью "УП" рассказал Герой Украины, подполковник Кирилл Верес.

По его словам, пехоте на переднем краю сейчас значительно труднее, чем было еще два года назад. Впрочем, Верес отметил, что значительно корректнее спросить о новых реалиях у пехотинцев.

Командир отметил, что по пехоте отрабатывают всем вооружением. По ним летят дроны на оптоволокне, без оптоволокна, "Ланцеты", КАБы, гранаты и работает стрелковое оружие.

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"У них Х2 пизд*лина. Если по моим людям только артиллерия или только сбросы работают, то по пехоте плюс еще и стрелковое оружие", - отметил Верес.

Подполковник отметил, что роботы человека на войне никогда не заменят, разве немного уменьшат количество или присутствие личного состава, но не более. Сегодня военные используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации и логистики в основном.

"Следующий этап в нашем подразделении, я уже определил у себя тайминг, дал приказ командирам, через две недели у меня презентация - это камикадзе в боевых условиях. Я сказал: "Все, время пошло, дата есть, жду боевое применение". То есть мы одно запустили, оно работает, я его отдал. Мы сейчас запустим другое, третье, четвертое. И до конца года есть желание уже воевать на роботах. Не только делать логистику, а воевать", - отметил Верес.

Офицер пояснил, что война роботов будет развиваться. Сначала они будут стрелять. Сейчас они минируют, а также уже есть камикадзе, но очень мало.

"Есть у нас там турели, комплексы разные с пулеметами, но это все лирика, ни о чем. Надо найти дешевое решение и будем работать. Это моя цель. Я как командир подразделения определил цель личного состава: не е*е, сделайте мне так", - сказал он.

В то же время офицер признал, что на войне противник так же учится, как и мы у него. Скоро россияне начнут работать на опыте ВСУ.

"Не для красного словца - закончится пехота, то я сам снова стану пехотой, все просто. Я понимаю, что такое пехота и что делаю я. И я работаю только потому, что они стоят. Вот раньше, кто летал на дронах, они работали только потому, что была моя пехота. Я до сих пор все это помню" - добавил Верес.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, 54-я отдельная механизированная бригада вместе с 81-й аэромобильной бригадой, которые сейчас действуют в составе 11 корпуса, отбили большой штурм россиян в направлении Северска в Донецкой области.

Россия применяет тактику камикадзе, чтобы продвигаться на Донбассе, хотя и очень медленными темпами. Украинские военные, которые держат оборону в регионе, говорят, что россияне ведут "коварную" и затратную в человеческих ресурсах войну.

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