Это уже не первый случай, когда Apple снимает рекламу в Украине.

В состоявшейся 14 сентября большой презентации Apple использовались кадры, снятые в Киеве.

На знакомые локации обратил внимание главный редактор ROZETKA Алексей Тараненко. Он опубликовал найденные им кадры в Twitter.

По его словам, в презентации "засветились" спорткомплекс КПИ и площадь перед ним. Кроме того, в кадр попали многоэтажки советского периода. Вероятно, они также сняты в Украине.

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Это уже не первый случай, когда Apple снимает свои материалы для маркетинга в Киеве. В 2019 года компания выпустила рекламу наушников AirPods, которую также снимали в украинской столице.

В 2017 году в презентацию Apple Watch попали кадры, снятые у киевскоо вокзала и станции метро "Золотые ворота".

Презентация Apple

14 сентября Apple в ходе онлайн-трансляции представила линейку смартфонов iPhone, смарт-часы Apple Watch Series 7 и обновленные планшеты iPad.

В частности, были представлены iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Автор: Дмитрий Захаров