Синдром Аспергера есть в перечне психических заболеваний, при наличии которых допуск к гостайне гражданину не предоставляется.

Внефракционный народный депутат Марьяна Безуглая после заявления о том, что у нее синдром Аспергера, ответила, имеет ли доступ к государственной тайне.

Об этом она написала в ответ на пост журналиста Даниила Мокрика, который обратился к ней с таким вопросом. Он отметил, что поскольку Безуглая рассказала обществу, что имеет синдром Аспергера, то возникает вопрос, "имеет или имела ли она доступ к государственной тайне".

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"Вопрос, видите ли, релевантный из-за Приказа Минздрава "Об утверждении Перечня психических заболеваний (расстройств), которые могут нанести вред охране государственной тайны и при наличии которых допуск к государственной тайне гражданину не предоставляется". Синдром Аспергера в этом перечне тоже есть - под общим кодом МКБ F 8", - пояснил журналист.

В то же время там содержится примечание: "При наличии указанных нарушений в прошлом такие лица могут быть допущены к государственной тайне в случае стойкой ремиссии (более 5 лет), что решается индивидуально врачом-психиатром".

"Судя по тому, что сообщила Марьяна Безуглая, о ремиссии мы не говорим, вся симптоматика, с ее же слов, на месте", - заметил Мокрик.

Так, он обратился к Безуглой с вопросами, имеет или имела ли она в любой период работы в Раде доступ к государственной тайне и является ли ее синдром Аспергера официально диагностированным.

"Если ответ на предыдущие два вопроса - утвердительный, то предоставлял ли врач-психиатр заключение об устойчивой ремиссии у вас в течение 5 лет для доступа к государственной тайне?", - написал он.

Безуглая ответила на эти вопросы в комментария под постом. Она написала: "1. Да. 2. это не Ваше дело". Относительно третьего вопроса она, в частности отметила: "Ремиссия? Это не психическая болезнь".

Относительно ответа на второй вопрос Мокрик, в частности заметил, что "либо у нее есть официальный диагноз, который запрещает ей доступ к государственной тайне, и тогда мы имеем дело с нарушением законодательства, или Марьяна Безуглая диагностирует себя сама - и тогда возникают вопросы другого характера - о манипуляциях".

Ситуация вокруг Безуглой

В сентябре Верховная Рада уволила Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ее перевели в члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Безуглая тогда отметила, что у нее "остается допуск к государственной тайне того же уровня".

26 июля Безуглая рассказала, что имеет синдром Аспергера, и объяснила, как это влияет на нее. Она отметила, что чувствует эмоции иначе и имеет высокий порог страха, а ложь для нее - почти невозможна.

Синдром Аспергера - это расстройство из спектра аутизма, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии, особенностями восприятия информации, повышенным вниманием к деталям и склонностью к системному мышлению. Люди с этим синдромом обычно имеют нормальный или высокий интеллект и не имеют нарушений речи, но могут испытывать трудности с пониманием эмоций других и считыванием социальных сигналов.

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