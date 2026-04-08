Археологи нашли гигантские сферы в джунглях Амазонии: то, что было внутри, их поразило

Археологи нашли 7 доисторических урн.

В глубине бразильского штата Амазонас обнаружили обнаружили семь больших керамических урн, найденных при выкорчевывании дерева недалеко от озера Кочила. Но археологов особенно поразили останки, ккоторые находились внутри, и которые просто не могли оказаться в одном месте, пишет indiandefencereview.com.

В ходе раскопок были обнаружены семь урн, содержащих фрагменты костей и останки животных, а именно человеческие кости, кости рыб и панцири черепах. Состав содержимого четко задокументирован, но его интерпретация остается открытой. Считается, что эти керамические сферы выполняли погребальную функцию, но их необычное содержимое намекает на ритуалы, связанные как со смертью, так и с едой, связь, редко встречающаяся в археологии Амазонии.

Первоначальный лабораторный анализ урн предполагает, что они были изготовлены из зеленоватой глины – достаточно редкого материала. Некоторые осколки демонстрируют следы красной глазури и отделки ангобой, но ни один из них, не соответствует известным традициям Нижней Амазонии.

Это может указывать на присутствие отдельной культурной группы, которая еще не полностью задокументирована, сказала доктор Джорджеа Лейла Холанда, один из ведущих археологов, отметив, что керамический стиль не имеет параллелей в более широком бассейне Амазонки.

"Вероятно, они были запечатаны органическим материалом, давно разложившимся, и захоронены всего на глубине 40 сантиметров – возможно, под древними домами", – добавила она.

Урны находились на озере Кочила, входящем в сеть искусственных островов, построенных коренными общинами на затопляемых в сезон территориях. Эти возвышенности были созданы с использованием земли и фрагментов керамики для обеспечения возможности проживания во время высокого уровня воды.

Сами раскопки потребовали тесного сотрудничества с местным сообществом. Урны располагались примерно в 3,20 метрах над землей в корневой системе, что затрудняло доступ. Жители построили возвышенную конструкцию из дерева и лиан, чтобы археологи могли безопасно работать.

Ранее УНИАН рассказывал, что археологи обнаружили на юге Испании в провинции Малага хорошо сохранившуюся каменную гробницу возрастом около 5000 лет, заполненную многочисленными артефактами и погребальными предметами.

Вас также могут заинтересовать новости: