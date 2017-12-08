Ученые нашли древнейший глаз (фото)
Найденный на севере Эстонии глаз трилобита возрастом около 530 миллионов лет по структуре почти не отличается от глаз современных пчел и стрекоз.
Европейские ученые заявили, что глаз окаменевшего трилобита, найденного на севере Эстонии, может оказаться древнейшим из известных сегодня. Возраст находки составляет около 530 миллионов лет. Трилобиты - вымершие морские членистоногие, широко распространенные в эпоху палеозоя.
На окаменелости хорошо различима структура сложного фасеточного глаза, сегодня такими глазами обладают насекомые и ракообразные, передает Naked Science, ссылаясь на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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У окаменелости сохранились около сотни омматидиев — структурных единиц, из которых состоит фасеточный глаз. У современных насекомых омматидии плотно "упакованы" в глазу.
По словам ученых, глаз древнего животного устроен несколько проще, чем у современных пчел и стрекоз, и зрение трилобита было не таким острым. Но по структуре его глаз очень схож с фасеточными глазами современных животных.
Омматидий трилобита, как и у них, содержит наружную линзу-хрусталик и прилегающий к ней вытянутый конус. Под наружной линзой находятся зрительные клетки, объединенные вокруг рабдома — зрительной трубочки, состоящей из микроскопических ворсинок. Исследователи отметили, что линзы глаза трилобита практически плоские, а не изогнутые, как у современных животных, поэтому свет они преломляли гораздо хуже. Хотя зрение трилобита было слабым, ученые считают, что оно все же позволяло ему избегать препятствий и уходить от хищников.
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