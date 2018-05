Ученые нашли древнейший глаз (фото)

Европейские ученые заявили, что глаз окаменевшего трилобита, найденного на севере Эстонии, может оказаться древнейшим из известных сегодня. Возраст находки составляет около 530 миллионов лет. Трилобиты - вымершие морские членистоногие, широко распространенные в эпоху палеозоя.

На окаменелости хорошо различима структура сложного фасеточного глаза, сегодня такими глазами обладают насекомые и ракообразные, передает Naked Science, ссылаясь на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте такжеНа Филиппинах нашли тушу гигантского морского "чудовища" (фото, видео)

У окаменелости сохранились около сотни омматидиев — структурных единиц, из которых состоит фасеточный глаз. У современных насекомых омматидии плотно "упакованы" в глазу.

По словам ученых, глаз древнего животного устроен несколько проще, чем у современных пчел и стрекоз, и зрение трилобита было не таким острым. Но по структуре его глаз очень схож с фасеточными глазами современных животных.

Омматидий трилобита, как и у них, содержит наружную линзу-хрусталик и прилегающий к ней вытянутый конус. Под наружной линзой находятся зрительные клетки, объединенные вокруг рабдома — зрительной трубочки, состоящей из микроскопических ворсинок. Исследователи отметили, что линзы глаза трилобита практически плоские, а не изогнутые, как у современных животных, поэтому свет они преломляли гораздо хуже. Хотя зрение трилобита было слабым, ученые считают, что оно все же позволяло ему избегать препятствий и уходить от хищников.

Ранее группа генетиков вырастила жуков скарабеев с третьим глазом между нормальными двумя, деактивировав всего один ген.