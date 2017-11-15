Ученые создали трехглазое зрячее существо (фото)

Ученые деактивировали ген orthodenticle, участвующий в развитии органов, расположенных на голове навозного жука.

Деактивация единственного гена привела к значительным морфологическим изменениям: рожки на головах жуков вообще не выросли, зато между двух фасеточных глаз начал развиваться третий, передает Naked Science.

Читайте такжеНа Филиппинах нашли тушу гигантского морского "чудовища" (фото, видео)

На полноценный фасеточный глаз он был не похож, но многочисленные анализы показали, что в новом органе развились те же клетки, из которых состоит нормальный глаз, включая светочувствительные рецепторы и нервные волокна. В тканях нового органа экспрессировались те же гены, что активно работают в нормальных глазах насекомых.

Более того, орган оказался функциональным: светочувствительные клетки регистрировали свет и передавали сигнал по зрительным нервам в мозг жуков.

Ранее ученые попытались понять, как акулы видят друг друга - и для ответа на этот вопрос сконструировали видекамеру, показывающую мир глазами этих морских хищников.