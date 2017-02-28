"Дочка" Google воплотила в жизнь представление о железном коне: робот ездит на колесах и умеет прыгать (видео)

18:57, 28 февраля 2017
Наука и IT
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Компания Boston Dynamics, принадлежащая Alphabet (, показала нового робота - Handle.

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От других моделей его отличает наличие колес на концах «ног», передает "Медуза".

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Handle может ехать со скоростью 14 километров в час и прыгать на 1,2 метра вверх. На одном заряде робот ростом два метра может проехать 24 километра. Он также способен переносить 45 килограммов с помощью коротких «рук».

Справка. Alphabet Inc. - холдинг, располагающийся в Калифорнии (США). Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc, и самой Google Inc в том числе. Во главе холдинга находятся сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

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Теги: #робот#Google#конь