"Дочка" Google воплотила в жизнь представление о железном коне: робот ездит на колесах и умеет прыгать (видео)
18:57, 28 февраля 2017Наука и IT
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Компания Boston Dynamics, принадлежащая Alphabet (, показала нового робота - Handle.
Компания Boston Dynamics, которая принадлежит Alphabet, продемонстрировала своего нового робота / скриншот
От других моделей его отличает наличие колес на концах «ног», передает "Медуза".
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Handle может ехать со скоростью 14 километров в час и прыгать на 1,2 метра вверх. На одном заряде робот ростом два метра может проехать 24 километра. Он также способен переносить 45 килограммов с помощью коротких «рук».
Справка. Alphabet Inc. - холдинг, располагающийся в Калифорнии (США). Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc, и самой Google Inc в том числе. Во главе холдинга находятся сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.
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