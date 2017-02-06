Боты сгенерировали более половины интернет-трафика в 2016 году
В 2016 году 52% интернет-трафика сгенерировали боты, а реальные пользователи - 48%.
Об этом свидетельствуют данные исследования компании Imperva Incapsula, как сообщает ВВС.
Компания проанализировала свыше 16,7 миллиардов визитов на 100 тысяч случайно выбранных доменов из собственной клиентской базы за август - ноябрь 2016 года.
На людей в 2016 году пришлось 48,2% трафика, на ботов - 51,8%.
Читайте такжеВ Норвегии заявили о кибератаках российских хакеров на госслужащих
В компании отметили, что боты между собой отличаются, их разделили на "хороших", на которых приходится 22,9% и "плохих" с 28,9% интернет-трафика.
"Плохие" боты рассылают спам и могут совершить DDos-атаки на сайты, а "хорошие" анализируют сайты, собирают и обрабатывают информацию.
Самым активным из них среди всех ботов, был робот из приложения Facebook. На его долю приходилось 4,4% трафика в сети Incapsula.
В 2015 году человеческий трафик впервые за четыре года превысил уровень автоматизированного - 53% против 47%.