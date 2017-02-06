Боты сгенерировали более половины интернет-трафика в 2016 году

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Imperva Incapsula, как сообщает ВВС.

Компания проанализировала свыше 16,7 миллиардов визитов на 100 тысяч случайно выбранных доменов из собственной клиентской базы за август - ноябрь 2016 года.

На людей в 2016 году пришлось 48,2% трафика, на ботов - 51,8%.

Читайте такжеВ Норвегии заявили о кибератаках российских хакеров на госслужащих

В компании отметили, что боты между собой отличаются, их разделили на "хороших", на которых приходится 22,9% и "плохих" с 28,9% интернет-трафика.

"Плохие" боты рассылают спам и могут совершить DDos-атаки на сайты, а "хорошие" анализируют сайты, собирают и обрабатывают информацию.

Самым активным из них среди всех ботов, был робот из приложения Facebook. На его долю приходилось 4,4% трафика в сети Incapsula.

В 2015 году человеческий трафик впервые за четыре года превысил уровень автоматизированного - 53% против 47%.