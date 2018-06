Tesla переключила остров в Тихом океане на солнечные батареи

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Остров в Американском Самоа переведен почти на 100%-е обеспечение солнечной энергией благодаря более чем 5,3 тыс. солнечных панелей и 60 аккумуляторов Tesla», - говорится в сообщении.

This island in American Samoa now runs on nearly 100% solar energy thanks to 5,300+ solar panels & 60 Tesla Powerpacks pic.twitter.com/65Jm8rvXs9