Tesla переключила остров в Тихом океане на солнечные батареи

22:48, 22 ноября 2016
Наука и IT
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Tesla Motors объявила о переключении острова в Американском Самоа (территория США в южной части Тихого океана) на солнечные батареи. 

REUTERS

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Остров в Американском Самоа переведен почти на 100%-е обеспечение солнечной энергией благодаря более чем 5,3 тыс. солнечных панелей и 60 аккумуляторов Tesla», - говорится в сообщении.

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Сеть солнечных панелей и батарей для хранения энергии, которые обеспечивают почти 100% потребностей острова Тау за счет солнечной энергии, была построена в течение года, говорится в блоге SolarCity, передает РБК. Население острова составляет около 600 человек.

Новая сеть солнечных панелей и батарей для хранения энергии позволит острову экономить 109,5 тыс. галлонов (около 414 тыс. л., - ред.) дизельного топлива ежегодно, сообщается в блоге.

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