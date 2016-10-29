Tesla представила конвертирующую солнечную энергию крышу

Об этом заявил Илон Маск в ходе презентации в США, передает Слон.

Солнечные панели будут сделаны из гладкого стекла, они смогут принимать разную форму и подходить под разный дизайн дома а служить они будут, по мнению Илона Маска, дольше, чем сам дом.

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Батарея Powerwall 2.0 сможет аккумулировать до 14 киловатт-часов и будет стоить $5,5 тысяч.

«Это своего рода комплексное будущее. Электромобиль, Powerwall и солнечная крыша. Ключ в том, что это должно быть красиво, доступно и легко интегрировано», – заявил Маск в ходе презентации.

Система была разработана Tesla вместе с компанией SolarCity, занимающейся проектированием солнечных энергосистем.