IBM разработала приложение c функциями литредактора для суперкомпьютера Watson

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Endgadget.

Машина оценивает эмоциональную тональность предлагаемого ей текста, анализируя отдельные слова. По итогам проверки она подсказывает синонимы, способные повлиять на общий настрой сообщения. На официальном сайте размещен пример, иллюстрирующий работу приложения. Чтобы сделать письмо работодателя к подчиненным более приятным по тону, Tone Analyzer предложил заменить слово disappointing («разочаровывающий») на unsatisfactory («неудовлетворительный»).

Как считают авторы приложения, такой инструмент пригодится как в деловой переписке, так и при проведении рекламных кампаний, чтобы составить сообщения, точно рассчитанные на предполагаемую аудиторию.

По отзывам испытавших программу, искусственный литредактор далек от совершенства. Он не учитывает контекст при определении смысла слов, анализируя их отдельно друг от друга. Это подтверждает интерактивный пример на официальном сайте. В приведенном образце дано предложение I know the times are difficult («Я знаю, что времена сейчас непростые»). Tone Analyzer советует заменить слово times («времена») на arithmetic operation («арифметическая операция»). Также, как отмечают испытатели, она не понимает сарказм и юмор.

Ранее УНИАН сообщал, что IBM заявила о создании ультратонкого микрочипа, плотность размещения транзисторов в котором в четыре раза больше любого существующего серийного аналога.