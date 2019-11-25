Европа и США хотят вместе привезти на Землю остатки жизни с Марса

Ученые допускают, что в марсианских породах могут быть окаменелости микробов, которые когда-то жили на планете.

Инженеры планируют собрать камни на Марсе и привезти образцы на Землю в рамках одного из наиболее сложных автоматизированных космических проектов. Схема, которую разработали совместно Европейское космическое агентство и NASA, предусматривает использование роботов-марсоходов. Они будут искать камни с содержанием остатков бывшей марсианской жизни.

Как пишет The Guardian, находки будут подняты с планеты в открытый космос, где автоматизированный космический корабль подберет их. В конечном итоге марсианские породы с остатками жизни должны будут приземлиться в пустыне штата Юта. 500 граммов марсианских образцов грунта и камней между собой разделят ученые со всего мира.

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NASA недавно одобрила такую миссию, которая будет стоить миллиарды долларов. А министры науки стран-участниц Европейского космического агентства проведут специальную встречу на этой неделе в Севилье, чтобы решить, поддерживают ли они миссию.

«Возвращение образцов с Марса – это ключевая часть нашей будущей программы исследования. И я очень надеюсь, что европейские министры науки поддержат это. Однако, мы должны понимать, что каждый шаг миссии будет чрезвычайным вызовом», - сказал генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вюрнер.

Ученые хотят исследовать марсианские камни, поскольку считается, что миллиарды лет назад красная планета была похожа на Землю. Ее атмосфера была толстой, а на поверхности текла вода. Сегодня Марс потерял большую часть своей атмосферы. Поэтому ученые хотят знать, существовала ли жизнь на планете ранее. Именно поэтому они будут искать в породах окаменелых микробов.

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«Миссия предполагает чрезвычайно сложную очередность маневров. А значит, существует много возможностей для ошибок. Однако, если мы хотим найти доказательства, что на Марсе была жизнь, нам придется что-то такое сделать. Усилия будут оправданы», - сказал астробиолог из Вестминстерского университета Льюис Дартнелл.