Накануне владелец животных поссорился с местным жителем из-за земель.

В России на Алтае расстреляли табун из 53 лошадей с жеребятами. По данному факту полиция завела уголовное дело.

Как сообщает Telegram-канал "Телеканал Дождь". Лошади паслись между селами Солоновка и Камышенка. Они принадлежали местному жителю Николаю Дрокову.

"Мы проверяли их 2-3 раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце", – рассказал он.

Как пишет Telegram-канал "Говорит Москва", глава МВД по региону поставил расследование дела на контроль. Назначена экспертиза. Речь идет о статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Читайте такжеВ России скейтер решил проехать под лошадью - ей это не понравилось (видео)По данным Telegram-канала Shot, накануне случившегося владелец табуна поссорился с местным жителем из-за земель, где пасутся лошади: вскоре почти все они были убиты.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области ищут браконьеров, которые на территории лесничества убили олениху.

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