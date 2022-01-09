До этого в городе от огнестрельного ранения скончался 11-летний мальчик.

В Казахстане при обстреле в Алматы погибла четырехлетняя девочка.

Об этом сообщает Telegram-канал Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин.

Сообщается, что автомобиль обстреляли по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. В авто находились четверо детей.

ПО данным СМИ, четырехлетняя девочка погибла от ранения в голову, а ее 15-летняя сестра с пулевым ранением попала в реанимацию.

Ранее сообщалось, что до этого в Алматы от огнестрельного ранения погиб 11-летний мальчик, который гулял на улице с родителями.

Читайте такжеРоссия продолжает перебрасывать войска в Казахстан (видео)Еще в одну из детских больниц тяжелыми огнестрельными ранениями доставили 15-летннго подростка.

Протесты в Казахстане: что известно на данный момент

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. В итоге протесты перерослы в массовые беспорядки: задержаны более 5 тысяч человек, сумма ущерба перевалила за 212 миллионов долларов.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств ОДКБ, чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направили в Казахстан.

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