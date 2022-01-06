Неизвестные проникли в вольер, убили животное, после чего забрали его.

В Черновицкой области неизвестные браконьеры убили олениху в вольере на территории Ломачинецкого лесничества.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Сокирянской городской территориальной общине.

По словам работников горсовета, инцидент произошел в ночь на 5 января. Местные жители рассказали, что браконьеры ворвались в вольер, убили олениху, а затем забрали тело мертвого животного.

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"Совершенное преступление поражает своей жестокостью и дерзостью. Вольер, где в естественных условиях проживают различные виды лесных животных, стал излюбленным местом отдыха жителей района, особенно детей. Звери шли в руки и любили внимание людей", – говорится в сообщении на Facebook-странице городского совета.

В то же время в горсовете добавили, что городской председатель Василий Козак призвал всех неравнодушных, которым известны любые детали этого преступления, сообщить по телефону 0673725800. Чиновник пообещал вознаграждение за любую информацию о злоумышленниках.

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