Освобождение осужденных стало одним из способов пополнить ряды, не прибегая к непопулярной мобилизации резервистов.

По всей России десятки преступлений, совершенных вернувшимися с войны с Украиной бывшими осужденными, привели к жесткому обращению с населением. По словам правозащитников, еще десятки преступлений остаются незарегистрированными.

Как пишет The Wall Street Journal, преступления, совершенные осужденными солдатами, могут разрушить представление президента Владимира Путина о том, что его действия в Украине защищают Россию от врагов.

Путинская армия заключенных понесла большие потери. Сначала ею руководил Евгений Пригожин, а затем их стали включать в штрафные подразделения российской армии. Вербовка заключенных началась, когда кампания Путина в Украине в значительной степени застопорилась, и его армии требовалось больше войск. Освобождение осужденных стало одним из способов пополнить ряды, не прибегая к непопулярной мобилизации резервистов.

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Россия не называет общее число осужденных, завербованных "Вагнером" и Министерством обороны, но данные тюремной службы свидетельствуют о сокращении общего числа заключенных в стране более чем на 35 000 человек в период с мая 2022 года по январь 2023 года. С тех пор служба не публиковала цифр.

Помилование может также означать снятие судимости с рецидивистов. Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова говорит, что российские суды удаляют из баз данных судимости многих мужчин, амнистированных за участие в боевых действиях в Украине. Если они совершают новые преступления, их не судят как рецидивистов, а значит, не могут наказать по всей строгости закона. А к некоторым судьи относятся более мягко, потому что они воевали против Украины.

В связи с ростом числа преступлений российское государство оказалось в затруднительном положении. Путин превозносит российских мужчин, воюющих в Украине. Конфликт дает осужденным преступникам шанс предстать в образе истинных патриотов, их портреты выставляются в местных музеях, посвященных героям войны. Некоторых из них приглашают выступить с лекциями в российских школах, более 60 из которых были переименованы в честь солдат. После возвращения в Россию осужденные рекруты могут жить своей жизнью, как помилованные. Некоторые устраиваются на работу, но никакой программы по ресоциализации не существуют. Поэтому мирные жители беспокоятся, что будет дальше.

Для многих российских заключенных предложение денег и помилования перевесило страх смерти. Один боец "Шторма Z" рассказал, что получал зарплату в размере 70 000 рублей в месяц. Это вдвое больше средней зарплаты в его регионе России.

"У меня был выбор: гнить в тюрьме еще восемь лет или попытаться выжить шесть месяцев в Украине. Я выбрал последнее", – сказал один из бойцов.

Активистка организации "Русь сидящая" Яна Гельмель говорит, что у некоторых заключенных возникает мания величия. После многих лет, проведенных в тюрьмах, они вдруг считают, что были выбраны государством для защиты страны и теперь могут совершать новые преступления без последствий.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова говорит, что по мере роста числа преступлений правительство пытается удержать осужденных от возвращения домой. Осужденные, завербованные Министерством обороны с апреля, говорят, что их заставляли продлевать контракты, срок которых истекал через шесть месяцев.

Зэки, воюющие против Украины

Развязанная Россией война против Украины превратила всю систему уголовного правосудия РФ в инструмент военной вербовки. И на фронте в Украине зэков использовали и продолжают использовать в основном как пушечное мясо.

Как пишет The New York Times, в расформированной ЧВК "Вагнер" заявляли, что только в их рядах служило около 50 тысяч заключенных, и каждый пятый из них умер. Кроме того, по словам выживших и родственников, большинство из тех, кто остался в живых, получили серьезные травмы, в том числе психологические.

Помилованный после участия в войне против Украины житель Оренбурга изнасиловал пятиклассницу. 11-летняя девочка из Соль-Илецка пришла к соседу Юрию Гаврилову по просьбе матери-забрать колонку. Когда девочка задержалась, мать забила тревогу и вызвала полицию. Несмотря на то, что Гаврилов требовал от девочки не рассказывать о случившемся никому, мать сразу все поняла учитывая вид ребенка. Девочка была вся в синяках.

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