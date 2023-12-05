Отмечается, что к увеличению потерь часто приводила некомпетентность и коррупция среди высших военных чиновников РФ.

Развязанная Россией война против Украины превратила всю систему уголовного правосудия РФ в инструмент военной вербовки. И на фронте в Украине зэков использовали и продолжают использовать в основном как пушечное мясо.

Как пишет The New York Times, в расформированной ЧВК "Вагнер" заявляли, что только в их рядах служило около 50 тысяч заключенных, и каждый пятый из них умер. Кроме того, по словам выживших и родственников, большинство из тех, кто остался в живых, получили серьезные травмы, в том числе психологические.

"Сна нет. Помогает только алкоголь… Вы должны понимать: мы ходили по кишкам", - рассказал один из вернувшихся бывших зэков, имея в виду изуродованные тела на поле боя.

Указывается, что к увеличению потерь в частности приводила некомпетентность и коррупция среди высших военных чиновников РФ:

"Выживут они или нет, говорили солдаты, зависело от того, в каком подразделении они находились, кто был командирами и уважали ли они человеческую жизнь".

Данные показывают, что средний возраст призывников составляет 33 года, и они прибывали и прибывают в основном из небольших городов и деревень.

"Самым распространенным их преступлением была продажа наркотиков. В среднем им оставалось еще пять лет заключения в жестоких тюремных условиях, что давало им стимул поступить на военную службу", - говорится в публикации.

Отмечается, что чрезвычайно высокий уровень обвинительных приговоров в РФ (99,6%), а также длительные сроки тюремного заключения и нечеловеческие условия в российских тюрьмах создают "сильные стимулы рисковать жизнью, чтобы получить свободу".

Потери России в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют около 333840 человек личного состава.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев: танков - 5587, боевых бронированных машин - 10416, артиллерийских систем - 7987, средств ПВО - 605, БПЛА оперативно-тактического уровня - 6032, автомобильной техники и автоцистерн - 10483.

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