Ведущий телепередачи внезапно перебил "историка" и напомнил реалии.

На российском телевидении пропагандисты вновь заговорили о "разделе Польши", вспоминая историю Российской империи.

Российские пропагандисты на государственном телевидении заявили, что Польша заслужила быть разделенной, потому что "уже давно назрел вопрос Четвертого раздела Польши". Некий "историк" упомянул Сталина и его методы в данном контексте.

Однако ведущий телепередачи внезапно перебил "историка" и напомнил, что для начала надо захватить Славянск (Донецкая область).

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Ранее Маргарита Симоньян выдала новую порцию чепухи о "целях" РФ, из-за которых она начала полномасштабную войну против Украины. По мнению пропагандистки, даже Путин якобы не получает удовольствия из-за происходящего. А Ольга Скабеева разразилась угрозами после диверсии на военном аэродроме в Энгельсе. По ее словам, теперь Украине надо бояться ракетных залпов.

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