По ее словам, Россия ответит ракетным залпом по украинской инфраструктуре.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева взорвалась угрозами после взрывов на военном аэродроме в Энгельсе. По ее словам, теперь Украине надо бояться ракетных залпов.

В эфире пропагандистской программы Скабеева заявила, что украинцам не поможет "одна единственная" батарея Patriot.

"Что обычно происходит после атак на авиабазу "Энгельс"? Правильно - очередной залп по украинской инфраструктуре. Никакие хваленные Patriot, щедрый подарок Байдена в виде одной единственной батареи, от возмездия не спасет", - заявила Скабеева.

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"Бавовна" на аэродроме в Энгельсе: главные новости

В ночь на понедельник, 26 декабря 2022 года, в российском Энгельсе прогремел взрыв. В районе аэродрома раздавалась сирена.

Русские обвинили в инциденте Украину. В Минобороны РФ утверждают, что в районе военного аэродрома сбили якобы украинский беспилотник. В результате его падения погибли трое российских военных.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что такие "хлопки" случаются в России все чаще. Он призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома, которые "обо всем расскажут, что там произошло". Кроме этого, Игнат добавил, что предыдущие подобные "бавовны" приводили к повреждению самолетов.

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