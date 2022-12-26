При этом пропагандистка не забыла в очередной раз пригрозить ядерной войной.

Российская пропагандистка Симоньян выдала новую порцию бреда о "целях" РФ, из-за которых она начала полномасштабную войну против Украины. По мнению путинистки, даже Путин якобы не получает удовольствие из-за происходящего.

В эфире пропагандисткого телеканала Симоньян предложили обратиться к украинцам. Сначала она растерялась, но быстро выкрутилась и начала вещать о том, что граждан нашей страны якобы обманывают.

По словам Симоньян, РФ бомбит Украину "без удовольствия". Она и другие россияне якобы совсем не радуются "прилетам" по инфраструктуре. Циничная пропагандистка утверждает, что украинцев "обманывают".

Видео дня

"Я хочу, чтобы люди (в Украине - УНИАН) знали, что я не знаю ни одного человека в России, а я много с кем общаюсь... Включая, возьму на себя смелость, Путина Владимира Владимировича, которому то, что сейчас происходит, доставляло бы удовольствие", - выдала Симоньян.

Не обошлось без оскорблений. Пропагандистка обозвала президента Украины Владимира Зеленского и заявила, что они "не хотели войны" и им из-за этого всего "грустно".

"Надо завязывать, вы же тоже не хотите ядерную войну. А третьего не дано", - добавила пропагандистка, не забыв разразиться новыми угрозами.

Маргарита Симоньян: что пропагандистка говорит о войне РФ против Украины

Главный редактор пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян открыто поддерживает агрессию Путина и призывает армию РФ атаковать Украину. Однако недавно она выдала, что россиянам нужно бояться проиграть войну против нашей страны. Симоньян заныла, что после поражения Гаага ждет даже российских дворников.

Однако здравый смысл быстро улетучился. Вскоре Симоньян выдала, что РФ уже "взяла Киев", а за Крым будет "третья мировая война". После этого пропагандистка получила "медальку" от Путина и цинично похвалила его кровожадность.

Вас также могут заинтересовать новости: