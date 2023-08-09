Пока власти согласны признать лишь 8 пропавших без вести и десятки раненных.

В подмосковном городе Сергиев Посад, где сегодня прогремел мощный взрыв на военном заводе, при разборе завалов насчитали уже 10 погибших. Но трупов может оказаться значительно больше, пишет российское издание "База".

Однако власти публично отрицают наличие погибших. Сообщается, что пострадали 60 человек, 8 пропали без вести.

По данным "Базы", сейчас российские силовики рассматривают несколько версий случившегося – нарушение промышленной безопасности опасных производственных объектов, диверсия или атака беспилотника.

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"БПЛА мог попасть в грузовик с порохом, приехавший на территорию Загорского оптико-механического завода, и спровоцировать масштабный взрыв. При этом рядом со складом, где произошел взрыв, находилась еще одна партия пороха в 4 тонны. Чудом она не взорвалась", – пишет издание.

В настоящее время силовики официально заявляют, что взрыв произошел якобы на складе пиротехники, принадлежащей не заводу, а частной фирме. Однако директор фирмы наоборот утверждает, что взорвался не его склад, а соседний – где хранились металлические трубы.

Взрыв в Сергиевом Посаде

Утром 9 августа в Подмосковье произошел мощный взрыв на территории "Загорского оптико-механического завода". Предприятие известно в первую очередь тем, что производит оптическое оборудование для военной техники.

Однако есть информация, что с 2019 года завод также принимает участие в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения под названием "Посланник". По сведениям журналистов, государственным заказчиком работ является Минобороны РФ, а главным исполнителем проекта – компания "Туполев".

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