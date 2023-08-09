Взрыв в Подмосковье прогремел на заводе, который работал над созданием "Посланника", выяснили журналисты.

Российский "Загорский оптико-механический завод", на котором в среду, 9 августа, прогремел мощный взрыв, на самом деле не только поставлял оптику силовикам, а и с 2019 года принимает участие в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения под названием "Посланник".

Почти сразу после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, - с марта прошлого года, государственные контракты завода перестали публиковать, сообщает "Агентство. Новости" в Telegram.

"…заключенные ранее контракты все еще доступны. Среди них - "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л". Срок исполнения контракта - 2027 год, стоимость работ - 69 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

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По сведениям журналистов, государственным заказчиком работ является Минобороны РФ, а главным исполнителем проекта - компания "Туполев".

Сергиев Посад "встряхнул" взрыв - что сообщалось

Днем 9 августа стало известно, что в городке Сергиев Посад Московской области произошел взрыв на территории "Загорского оптико-механического завода". В результате мощного взрыва образовался огромный столб темного дыма. Появилась информация, что пострадали 43 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утверждал, что предприятие давно занимается производством пиротехники.

Справка УНИАН. "Посланником" назвали российский дальний бомбардировщик-ракетоносец, который с 2009 года разрабатывает для Минобороны "Туполев". РосСМИ писали, что во время создания борта применяли технологию "стелс" (обеспечивает снижение заметности). В российском оборонном ведомстве обещали, что "Посланник" якобы появится на вооружении армии РФ до 2027-го.

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